Se estrenará “Joker 2” en octubre de 2024

La secuela de Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, debutará en la pantalla grande el 4 de octubre del 2024; justamente cinco años después del estreno de la primera película.

El nombre oficial es Joker: Folie à Deux; el cual hace referencia a un término médico que describe un trastorno mental idéntico o similar que afecta a dos o más personas, generalmente miembros de la misma familia.

Todd Phillips regresó para dirigir esta secuela y también está coescribiendo el guión con Scott Silver, quien produjo previamente A Star Is Born, la nueva versión de 2018, protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga.

Este filme no será un drama oscuro como la original, sino que llegará en forma de musical, y se espera que Gaga interprete el papel de Harley Quinn, así lo informó el medio The Hollywood Reporter.

Se rumora que Warner Bros. anunció la fecha de lanzamiento para desviar la conversación de los cibernautas, por la repentina cancelación de la película de Batgirl, la cual estaba casi terminada.