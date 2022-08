Se “atiborran”de estudiantes los camiones en el inicio del ciclo lectivo

Con el retorno a clases de manera presencial, se prevé que los camiones sigan circulando llenos como antes de la pandemia

Luego de dos años de mantenerse una baja afluencia en camiones por las clases en línea derivado de la pandemia sanitaria, volvieron a circular los camiones “sardina” con el regreso a clases presenciales en la Universidad de Sonora.

Si bien, aún no ha bajado el riesgo de contagios por Covid-19 y deben mantenerse los protocolos sanitarios en espacios cerrados, esto no aplica para el transporte público donde los operadores son los primeros en incumplir estas medidas al subir a gran cantidad de gente.

Los usuarios que utilizan este medio de transporte, la mayoría no portan bien el cubreboca, no hacen uso del gel antibacterial y no respetan la sana distancia, aunque este último se dificulta por el espacio reducido y la gran cantidad de personas a bordo.

Esto se ha podido observar con mucha frecuencia durante este periodo de pandemia, y más aún con el regreso a clases presenciales de los universitarios, y próximamente de educación básica, por la falta de unidades prestando el servicio, y las frecuencias entre camiones.

Algunas personas manifestaron su molestia porque el operador seguía subiendo gente en las paradas, ya que todos iban muy “ajustados”, y se les dificultaba el recorrerse para bajar porque las mochilas de los estudiantes también bloqueaban el paso.

Con el retorno a clases 100 por ciento presenciales, se prevé que los camiones sigan circulando llenos como antes de la pandemia, esto debido a que son pocos los que andan circulando en algunas rutas, y los estudiantes tienen que agarrar la unidad en las condiciones que sean, y sea, llenos o sin aire acondicionado, para poder llegar a tiempo a su destino a sus clases.