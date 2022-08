Reviven las Chivas con goleada y superan 4-0 al Necaxa

Pasaron nueve juegos para que el Rebaño dejara atrás su falta de contundencia y reflejara con goles su superioridad en el campo

Las Chivas toman oxígeno y recuperan la confianza al ganar su primer partido del torneo con una goleada de 4-0 al Necaxa.

Pasaron nueve juegos en el torneo Apertura 2022 para que el Rebaño dejara atrás su falta de contundencia y reflejara con goles su superioridad en el campo.

Ricardo Cadena realizó cambios en su alineación con un dibujo táctico más ofensivo que le dio frutos. La línea de cuatro cometió pocas desatenciones, el regreso de Sergio Flores le dio equilibrio en el medio campo y los delanteros estuvieron certeros para definir las opciones creadas.

En un centro por izquierda de Isaac Brizuela, Ángel Zaldívar con un buen desmarque y definición, conectó de primera intención para abrir el marcador 1-0 al 30′.

En menos de tres minutos, las Chivas encaminaron su primera victoria cuando Roberto Alvarado envió un pase largo para Alexis Vega que se perfiló hasta la línea de fondo y centró al área, donde apareció el propio “El Piojo” Alvarado para disparar frente a la portería para el 2-0 al 32′.

Mientras el conjunto dirigido por Jaime Lozano no respondía en la cancha, las Chivas y su buen manejo de partido con el marcador a favor se asentaban con fuerza.

En el segundo tiempo, en una de las aproximaciones de mayor peligro del Necaxa, el delantero uruguayo Facundo Batista estrelló su remate en el poste.

Desde los tres cuartos del campo, Fernando Beltrán originó una jugada de ataque que el mismo definió de volea en el área grande al 52′.

Las oportunidades para Chivas no cesaron con el 3-0 a favor y en un tiro de Zaldívar, el árbitro Óscar Macías sancionó penal por una mano en el área del necaxista Alexis Peña.

Fue “El Chelo” Ángel Zaldívar quien tomó el esférico y engañó al portero Luis Malagón para marcar el 4-0 desde los once pasos al 68′.

Tras la reacción en Aguascalientes, Chivas intentará repetir el triunfo el martes, en el Estadio AKRON, contra los Rayados, donde la afición rojiblanca tendrá entrada gratuita.