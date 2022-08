Revelan causas de divorcio de Pitt y Jolie

Según Page Six, las agresiones se dieron en 2016, durante vuelos en los que estaban presentes la pareja y sus hijos

El divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt se consumó hace años, sin embargo hasta ahora se sabe que agresiones en un avión e incluso daños ocasionados a la aeronave fueron el detonante para que la pareja terminara su historia juntos.

Según Page Six, las agresiones se dieron en 2016, durante vuelos en los que estaban presentes la pareja y sus hijos.

“La actriz, de 47 años, alegó en un informe del FBI publicado recientemente que estaba descansando con sus hijos en el avión cuando le dijeron que ‘mirara’ a Pitt, de 58 años, a quien Jolie vio ‘servir una copa de vino tinto’.

“Jolie afirmó que el vino ‘se desparramó por toda la silla y no se limpió durante el resto del vuelo’ y que más tarde se enteró de que ‘esto causó aproximadamente 25 mil dólares en daños”, dio a conocer el portal.

Según el informe, durante un vuelo de Niza, Francia, a Los Ángeles, Pitt supuestamente derramó cerveza sobre Jolie y una cobija donde ella dormía, además lo acusó de abuso verbal.

“Supuestamente también comparó a Maddox, 21, Pax, 18, Zahara, 17, Shiloh, 16, o a los gemelos Knox y Vivienne, 14, con un ‘niño de Columbine que podría matar a alguien'”, se reportó.

“Pitt también habría golpeado el techo del avión varias veces, ’empujó’ a Jolie y corrió ‘hacia (uno de sus hijos) como si fuera a atacar'”.

Jolie, presentó fotografías en las que se ven lesiones en el codo y la espalda que aseguró se hizo en sus intentos por detenerlo.

La estrella de Tomb Raider demandó de forma anónima al FBI en abril por su investigación del incidente. Si bien muchos sospecharon en ese momento que ella era la demandante, la identidad de Jolie no se confirmó hasta principios de esta semana.

Pitt aún no ha comentado sobre el supuesto altercado, pero en mayo habló con GQ sobre su decisión de dejar de beber.

“Estaba bebiendo demasiado. Simplemente se ha convertido en un problema”, dijo a la revista en ese momento la estrella, quien fue declarada legalmente soltera de Jolie en abril de 2019.