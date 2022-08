Reta Durant a propietario de los Nets

El astro Kevin Durant le dijo al propietario de los Nets de Brooklyn, Joe Tsai, que debe elegir entre mantenerlo a él en el equipo o al coach Steve Nash y al gerente general Sean Marks, informó este lunes The Athletic.

Citando fuentes no identificadas, el informe dice que Durant se reunió con Tsai en Londres y enfatizó que no tiene fe en la dirección del equipo después de que los Nets fueran eliminados por Boston en la primera ronda de los pasados Playoffs.

Durant, de 33 años, dos veces campeón de la NBA y Jugador Más Valioso de la Liga en 2014, solicitó ser traspasado en junio. Está entrando en la primera temporada de una extensión de contrato de cuatro años por valor de 198 millones de dólares que firmó hace un año con los Nets.

El ultimátum de Durant llega después de que los Nets terminaron la temporada pasada con un récord de 44-38, cuando cambiaron a James Harden a los 76ers de Philadelphia y vieron a Kyrie Irving perderse la mayor parte de la temporada por negarse a vacunarse contra el Covid-19.

Nash, un canadiense de 48 años y dos veces Jugador Más Valioso de la NBA como armador, obtuvo su primer trabajo como entrenador con los Nets en 2020 y tiene marca de 92-62 en dos temporadas como guía del equipo.

Por su parte, Marks, de 46 años, fue el primer jugador de Nueva Zelanda en la NBA y ganó dos títulos de Liga, uno como jugador con San Antonio en 2005 y otro como entrenador asistente con los Spurs en 2014.

El informe dice también que los Celtics de Boston, el Heat de Miami y los Raptors de Toronto siguen siendo los principales candidatos para obtener a Durant, quien conoce al entrenador de Boston, Ime Udoka, por su papel como DT asistente en el equipo de Estados Unidos que ganó la medalla de oro olímpica en Tokio 2020.