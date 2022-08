Responde Cristian Castro a críticas sobre sus looks

Confiesa que el hecho de teñir su cabello constantemente, le ha afectado. Sin embargo, debe hacer lo necesario para lucir bien

El cantante mexicano Crisitan Castro respondió a las críticas que se han suscitado después de mostrar looks con el cabello pintado de diferentes colores, al igual que vestir atuendos llamativos.

Durante su estadía en México, Cristian Castro dio su opinión sobre los memes que circulan en redes sociales, referentes a los extravagantes cambios de apariencia que ha mostrado últimamente.

“¡Sí, caray! Me memea la gente bastante y ojalá no sea lo último, ¿verdad?”, bromeó el artista.

De igual manera, Cristian Castro confesó que el hecho de teñir su cabello constantemente, le ha afectado. Sin embargo, debe hacer lo necesario para lucir bien. Incluso ha optado por pintar otras partes de vello corporal.

“¡Sí, oye! Ya me estoy quedando hasta sin cabello, pero allá abajo no. Allá abajo también me lo pinto”, reveló.

Por otra parte, los reporteros preguntaron al cantante de “Azul” y “Lloviendo estrellas”, si se haría alguna cirugía plástica para reducir los signos de la edad en cara o cuerpo, lo cual tomó a broma el artista.

“Pues sí, hombre. Me quiero poner… ¿qué? ¿Pelo? Me pongo chichis”, comentó.

Cabe destacar que Cristian Castro ha participado como jurado de canto en un programa argentino. Sin embargo, se sinceró en una entrevista al decir que teme que su madre, Verónica Castro, decaiga tras retirarse de la música.