Rescata Juárez el empate en casa 1-1 ante el equipo de San Luis

FC Juárez rescató el empate 1-1 ante Atlético San Luis gracias un golazo de Alan Medina, en el adelanto de la Jornada 16 del torneo Apertura 2022.

Los potosinos dejaron escapar la victoria y los tres puntos que lo sacaban del fondo de la tabla porque no supieron aprovechar sus jugadas.

Los de casa se fueron al frente con balones largos y aprovecharon los espacios que dejaron los potosinos en la zona baja, sin embargo, no encontraron respuesta en la primera parte.

San Luis respondió con la velocidad y regate de Facundo Waller y fue al 21′, donde Sabin Merino, de San Luis, fue derribado por Mauro Lainez dentro del área, jugada que que fue revisada por el VAR. El propio Merino la mandó a guardar.

Los Bravos reaccionaron en la segunda mitad, con varios toques de manera consecutiva que le hicieron daño al San Luis, quien se resguardo en zona baja.

En un tiro de esquina a favor de Juárez derribaron a Aldo Cruz dentro del área y el silbante Oscar Macías marcó penal; segundos después el VAR anuló la acción.

Después, tras un rebote de un tiro de esquina, Alan Medina remató un balón de volea que dejó parado a Alfredo Talavera y empató el marcador al 57′.

San Luis no fue más al frente y el futbol ofensivo que mostró en el primer tiempo se esfumó como la victoria que pudieron haber conseguido en calidad de visitante.

La insistencia de los Bravos no ceso y bombardeó con tiros y centros el área de Talavera, sin embargo, no pudo romper el empate en la cancha.

Juárez y San Luis ligaron su cuarto empate del torneo y se siguen ubicando en la parte baja de la tabla; ambos equipos cosecharon siete puntos.