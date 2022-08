Rehabilitarán diez canchas deportivas; anuncia alcalde inversión de 2.3 millones de pesos; 

Antonio Astiazarán dijo que participarán el Ayuntamiento de Hermosillo, Gobierno del Estado y la empresa Heineken

Las diez canchas más utilizadas en Hermosillo pronto serán rehabilitadas gracias al Gobierno Municipal, Estatal y la iniciativa privada, expresó Antonio Astiazarán Gutiérrez al anunciar una inversión de dos millones 396 mil 281 pesos.

Acompañado por Patricia Ruibal, presidenta del DIF-Hermosillo y César Rascón Muñoz, titular del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (Cmcop), el presidente municipal agradeció la aportación del Gobierno del Estado y la empresa Heineken por hacer equipo con el Municipio para que más deportistas practiquen sin pagar un peso por infraestructura.

“Le quiero agradecer al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo que participe con nosotros y por supuesto la empresa Heineken. Yo le pedí a la directora del Instituto del Deporte y la Juventud de Hermosillo (IDJH) que echaran ojo e hicieran una propuesta para que aquellas canchas que más se utilizan en Hermosillo se puedan arreglar”, agregó.

Desde la cancha de basquetbol Heriberto Aja, que formará parte de esta rehabilitación, anunciaron la aportación del 15% del Gobierno Municipal, 15% de la empresa Heineken y 70% de los recursos por parte del Gobierno del Estado.

“Tenemos la encomienda de seguir trabajando en este tipo de proyectos, me da mucho gusto que la empresa privada, como la empresa Heineken, se involucre en este tipo de proyectos. Si no trabajamos en equipo no llegaremos a ningún lado”, expresó, Martín Alfonso Canaán, director general de Organización Social del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), en representación de Alfonso Durazo Montaño.