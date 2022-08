Regresará Britney Spears a la música con Elton John

Unirá fuerzas con la estrella musical británica para componer un nuevo sencillo, informó la compañía discográfica Interscope Records

Tras varios años de ausencia en la industria, Britney Spears unirá fuerzas con la estrella musical británica Elton John para componer un nuevo sencillo, informó la compañía discográfica Interscope Records.

“El par de personalidades, que entre ambos acumulan 90 años de experiencia en el negocio de la música, colaborarán en “Hold Me Closer””, dijo Interscope Records.

Se trata de la primera canción nueva elaborada por Spears desde mediados de la última década. La compañía no aportó mayores detalles sobre el lanzamiento del tema.

El título de la canción proviene de la letra del éxito de comienzos de la década de 1970 “Tiny Dancer”, que John escribió junto con quien fue su compañero creativo por mucho tiempo, Bernie Taupin.

La noticia surge tras días de especulación de fans en internet sobre la posible unión de este par.

Además de su polémica y mediática batalla legal con su padre, la cantante de “Oops!…I Did It Again” solo ha sido vista en su cuenta de redes sociales en los últimos años. No ha ofrecido una entrevista a los medios y rara vez hace apariciones públicas.