Rechazan diputados solicitud de jubilados

Los legisladores consideran que considerar que no se cuenta con elementos suficientes como lo establece la ley de responsabilidades para proceder con un juicio político

Los trabajadores jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo se manifestaron este jueves por fuera del Congreso del Estado para solicitar a los legisladores de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la aprobación de la solicitud de juicio político en contra del presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Dicha solicitud fue rechazada por los diputados por considerar que no se contaban con elementos suficientes como lo establece la ley de responsabilidades para proceder con un juicio político.

Al respecto, Jesús Orduño García dijo que esto no acaba, ya que todavía están caminando las denuncias penales que se interpusieron de manera colectiva ante la Fiscalía por la suspensión de sus derechos adquiridos a partir de enero de este año, así como las casi 200 que presentaron individualmente los ex trabajadores.

En cuanto a las mesas de diálogo con el Ayuntamiento mencionó que siguen adelante con las pláticas, pero aún no hay nada concreto y no detendrán los procesos jurídicos que iniciaron hasta que se logre la restitución de sus derechos que les corresponden por ley.

El pasado 14 de enero del 2022 el Ayuntamiento de Hermosillo suspendió el pago de prestaciones a más de mil 400 ex trabajadores municipales bajo el argumento que era anticonstitucional, y no estaban obligados a hacerlo por no ser trabajadores activos.

Por lo tanto están por cumplirse siete meses de que dejaron de recibir entre otros beneficios, el apoyo a la canasta básica, seguro para gastos médicos mayores, apoyo para el pago de luz, y gastos funerarios.

También suman a la fecha más de 60 jubilados fallecidos que también exigían la restitución de sus derechos.