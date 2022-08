Realizan jornada de salud Canina y Felina en la colonia Los Olivos

Efectuaron 91 esterilizaciones, 140 desparasitaciones, 85 consultas médicas veterinarias, 62 vacunas antirrábicas, 45 baños garrapaticidas y 44 cortes de uñas

Como cada sábado, personal de la Secretaría de Salud (SSA) e integrantes de asociaciones civiles animales llevaron a cabo la Jornada de Salud y Bienestar Canina y Felina a la colonia Los Olivos. En esta ocasión, ni la inclemencia de la lluvia detuvo a los colonos de la zona ni al personal que atendió a las mascotas con sus servicios.

Tal es el caso de Rosa Icela Rosales, vecina que acudió con cuatro gatas con el objetivo de esterilizarlas y que recibieran los servicios ofertados.

En su opinión, fue una oportunidad única para ayudar a la economía familiar de la ciudadanía, ya que en ocasiones no es posible llevar a las mascotas al veterinario por el alto costo de las consultas.

“Este tipo de servicios de esterilización ayudan para la sobrepoblación animal y, en mi caso, me ayuda porque rescaté a una gatita y estaba embarazada cuando la rescaté y, pues, la camada fue muy grande, fue de seis gatitos.

“Y ahora ya me quedan tres hijos y la mamá. Me ha tocado llevar a mis mascotas a esterilización que están muy caras y es mucho lo que uno se ahorra con estas jornadas porque no cobran, todo es gratis”, manifestó.

En esta ocasión los servicios se ofrecieron en el Hábitat de la colonia Los Olivos, donde se llevaron a cabo 91 esterilizaciones, 140 desparasitaciones, 85 consultas médicas veterinarias, 62 vacunas antirrábicas, 45 baños garrapaticidas y 44 cortes de uñas.