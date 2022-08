Quiere ‘Pesado’ celebrar cantando con otros músicos Para celebrar sus 30 años

“Sueñan” con hacer duetos con Luis Miguel, “El Buki” y con Laura Pausini

Busca celebrar con duetos Encaminados a la celebración de sus primeros 30 años como alineación musical de norteño, Grupo Pesado está soñando despierto con las estrellas con las que gustaría grabar para el máximo festejo, el próximo año.

Tras haber hecho colaboraciones con Juan Gabriel, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Celso Piña y José María Napoleón, los músicos ponen en la lista a Luis Miguel, “El Buki” e incluso a Laura Pausini.

“Con Luis Miguel sería lo máximo, quien quite un día dice: ‘a mí me gusta lo que hacen estos batos y quiero grabar con ellos’, ¿no?

“Estaría muy padre hacer con Maná un bajosexto, acordeón, con un tema de ellos, o uno nuestro, o con Alejandra Guzmán, sería genial que con su voz cantara ‘Ojalá que te Mueras’. Ya no se diga con ‘El Buki’ ya hemos grabado canciones de él. ‘La Venia Bendita’ me gusta mucho es un temazo. O bueno, a Laura Pausini, es lindísima, su voz, su manera de ser, es genial”, dijo Beto Zapata, líder y cofundador de la agrupación.

Zapata, además de acordeonista, compositor y cantante, junto a su compadre y cofundador, José Mario Elizondo (bajosexto y segunda voz), se sentaron a conversar con sus compañeros Luis Mario Garza (batería), Toño Pequeño (batería) y Julio Tamez (percusión) sobre la lista de deseos que tiene para su nueva etapa musical.

Luego de haber dejado a la transnacional Warner Music en el 2008, los regiomontanos recién firmaron con la empresa con la que editaron el que ha sido uno de sus más grandes éxitos, “Ojalá que te Mueras”, incluido en su disco Rezaré.

Y con esa nueva asociación apuestan por un crecimiento regional, en el universo digital y, sobre todo, con la expansión hacia otros países.

“Es parte del crecimiento, queremos hacerlo porque es una muy buena oportunidad y se nos da en el momento y en el tiempo justo el regional, el norteño están teniendo más espacios, están siendo más escuchados”, destacó Elizondo.

“El Grupo que Vale lo Que Pesa”, como es conocido entre la comunidad musical que los ha encumbrado, se formó en 1993 en el corazón de Monterrey, Nuevo León. Sus integrantes recuerdan que tenían varias opciones de nombres, antes de registrarse con el que ya son populares.

Como en aquel entonces estaban Mario Padilla y Mario Zapata, además de José Mario, propusieron “Los Marios”, y luego optaron por “La Huella”. Avanzó la consolidación, en meses, de la banda, y se pusieron “Los Pesados del Norte”.

“Luego en la radio nos comenzaron a llamar como ‘La Nueva Generación de la Música Norteña’ y ‘El Grupo que Vale lo que Pesa’ Nos empezaron a llamar Los Pesados, luego Pesado, Grupo Pesado y así quedó”, dijo el intérprete de “Le Creí” y “A Chillar a Otra Parte”.

Hoy en día, Grupo Pesado está promocionando “El Sencillo”, una composición con la que se manifiestan a favor de la transparencia al hablar de los asuntos de amor entre hombres y mujeres, incluyendo la equidad, pero sin olvidar que es necesario el respeto.

“Es una canción donde dice ‘Mamacita, si quieres que me vaya al infierno, me regreso contigo. Ya que me dijiste que me muriera, quiero que sufras, que te mueras despacito’, yo me desahogo con esa frasecita de ‘el infierno es contigo’. También los hombres tenemos momentos difíciles.

“Es una parte de decir nosotros también sufrimos, podemos vivir un infierno, y eso de todo lo que me deseaste ahí está: ‘el infierno es aquí contigo y ya me voy”, ahondó el cantante y compositor.

Grupo Pesado, cuyo primer sencillo fue “Ayúdame a Olvidar”, prevé editar composiciones nuevas y duetos para 2023.