Presume Cristian Castro amistad con Luismi pero en redes sociales

Ya hasta interactúan de manera virtual, según lo reveló el cantante de “El Gallito feliz”

El cantante mexicano Cristian Castro presumió a los medios de comunicación que ya es amigo de uno de los exponentes más grandes de la música, Luis Miguel, pero en redes sociales.

Los colegas y ahora grandes amigos en redes sociales, Cristian Castro y Luis Miguel, ya hasta interactúan de manera virtual, según lo reveló el cantante de ‘Gallito feliz’.

“Estamos mejor que nunca. No, la mejor. Ahora, me puso en su […] Instagram, no sé si viste; me puso en una historia. Yo hablé bien de ‘Luismi’ y la puso en su ‘Insta’ […] Se dio cuenta que yo soy su seguidor”, resaltó.

Ante esto, Cristian Castro mencionó que añora una relación más cercana con ‘El Sol’, ya que tuvo una separación con Luis Miguel, debido a problemas por el amor de una mujer.

“Bueno, me quitó a la chica, viejo. Pero no hay problema, se la dejo, se la dejo. Y está enojado porque él la quitó y yo se la dejé. Se enojó porque se la dejé. No sé qué pasó”, expresó.

Por último, Cristian Castro mostró la gran admiración que siente por Luis Miguel y agradeció por tan noble gesto de integrarlo como referencia en la popular serie de Netflix. Cabe destacar que Cristian Castro últimamente ha sido polémico por sus looks, el más reciente, su disfraz de charro.