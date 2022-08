Presentó Peláez renuncia a Chivas

Afirma que Amaury Vergara no la aceptó; El directivo del equipo de Guadalajara, tras dos años en el cargo, tiene un saldo de una Semifinal, unos Cuartos de Final y dos eliminaciones en Repechaje

Ricardo Peláez reveló que en una ocasión renunció a su cargo de director deportivo de las Chivas y el propietario Amaury Vergara no la aceptó.

“Sí (he pensado en irme). Ya lo hice en alguna ocasión y Amaury no me la aceptó (la renuncia). La relación con él es muy buena y sabe que estoy en el día a día presente. Tampoco voy a renunciar cada 15 días, a nadie le gusta ni a ningún dueño.

“Él tomará la decisión en el momento que lo considere necesario cuando me tenga que ir, pero voy a ser perseverante hasta el último día porque nos estamos acercando y trabajando bien en el corto y mediano plazo”, dijo Peláez en NotiChivas.

“Me considero un directivo capaz, honesto y responsable. Hoy la estoy pasando mal porque no estoy satisfecho con lo que he logrado en Chivas con los jugadores, cuerpos técnicos y con lo que exige esta grandísima afición en Chivas”.

Peláez afirma que Amaury Vergara no descuida a Chivas.

“Amaury es un dueño atento, cercano, pero él tiene que atender, como dueño, mega temas como Omnilife, que es la empresa que nos respalda. Amaury está atento. Tengo contacto con él, si no todos los días, 5 de 7 en la semana por lo menos. Siempre atento a las necesidades”.

.”Nos hemos acercado, pero no basta en un equipo tan grande. No estamos contentos con lo que dijimos y con lo que hemos realizado”, agregó Peláez.

.”No estoy nada contento desde que llegué a Chivas. He quedado a deber y tenemos que hacer algo más, pero lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien para producir jugadores a Chivas que lleguen al primer equipo, a Selección Nacional o a Europa”.

.En el actual torneo Apertura 2022, las Chivas se encuentran en el décimo cuarto lugar con 5 puntos de 18 en juego.

“No corresponde a la exigencia de este equipo, la gente quiere más, quiere resultados. He tenido momentos de frustración, de enojo por no verlo reflejado en la cancha. Tenemos buen plantel sin haber logrado hacer buen equipo con ese plantel”, dijo el directivo de las Chivas.

“No es un pretexto. En este inicio de torneo hemos sido inconsistentes. No ganamos, tampoco perdemos y estamos con muchos empates. Cadena tiene 2 derrotas, 5 victorias y 6 empates, no son malos, pero no corresponden a Chivas para nada. Pero la culpa no es toda mía, ni toda de Cadena ni toda de los jugadores, es de todos. Esa es la realidad”.

Acerca del director técnico de las Chivas, Ricardo Cadena, Peláez no aseguró su continuidad, pero sí avaló su elección para continuar el proceso. Además de confirmar que en las Chivas sí hay dinero para refuerzos, pero la prioridad es la cantera.