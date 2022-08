Presenta Cruz Azul a Ramiro Funes Mori

El zaguero llegó el martes a México y tras realizar sus pruebas médicas y físicas al día siguiente, La Máquina le dio la bienvenida ayer jueve

Cruz Azul hizo oficial la incorporación del defensa argentino Ramiro Funes Mori.

El zaguero llegó el martes a México y tras realizar sus pruebas médicas y físicas ayer, La Máquina le dio la bienvenida este día.

“A reforzar la zaga defensiva llega el argentino @funesmoriof25. Bienvenido a Cruz Azul”, escribió el conjunto cementero en sus redes sociales.

El hermano de Rogelio, delantero de Rayados, aún no entrena al parejo del grupo pues este día sólo trotó en La Noria.

Funes Mori no estará para la visita a Santos, este sábado, ya que todavía debe tramitar su visa de trabajo además de tener más de un entrenamiento con sus compañeros.

El zaguero llega para apoyar en la defensa a los celestes, que tienen una de las peores en el torneo, con 9 anotaciones recibidas en lo que va del Apertura 2022.

Además, Funes Mori viene a fortalecer una zona en la que el DT Diego Aguirre perdió por lesión a Alejandro Mayorga y Julio César Domínguez, quien aún no pudo entrenar con el equipo. Mayorga estará fuera al menos un mes.