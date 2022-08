Pierde México contra China Taipei en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Williamsport

La Liga Matamoros no pudo controlar el ataque de los asiáticos y ahora buscarán su pase a la Final internacional ante el ganador entre Nicaragua y Curazao

México está contra la pared en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Williamsport, luego de caer 5-1 con China Taipei.

La Liga Matamoros no pudo controlar el ataque de los asiáticos y ahora buscarán su pase a la Final internacional ante el ganador entre Nicaragua y Curazao, que se enfrentaron más tarde.

Ante el abridor Miguel Padilla, los asiáticos tomaron buenos turnos y los convirtieron en la primera carrera para la pizarra en la primera entrada.

Un batazo potente de Wang Yuan-Fu no pudo ser bien fildeado por el jardinero central Juan Pablo Puente y desde la segunda almohadilla, Tseng Yi-Che anotó el 1-0.

China Taipei tenía seis partidos sin recibir carreras, hasta este miércoles.

Desde el 30 de junio, cuando perdieron 2-1 ante Corea en la eliminatoria de la región Asia-Pacífico, los representantes de la Liga pequeña Fu-Lin cerraron la llave.

Aunque, los tamaulipecos hicieron la maldad en la baja de la primera. Un doblete de Hernán Mireles impulsó al abridor Padilla a la registradora para igualar el partido.

Paga México caros sus errores

Sin embargo, los mexicanos no pudieron capitalizar a sus hombres en base y dejaron escapar algunas carreras.

En la cuarta entrada, los asiáticos se fueron al frente con un buen ataque.

Un error del catcher Fernando García y un extrabase de Lian Yuan-Shu pusieron arriba a los de China Taipei.

Con el ánimo bajo, entre las marcaciones del umpire y los batazos que no lograban traer más carreras, los tamaulipecos recibieron un par de carreras más en el sexto y último episodio.

“Olvídate del umpire, no pasa nada, está haciendo su trabajo, si hacemos lo nuestro, vamos a ganar. ¿Están asustados o qué?, vamos a ganar”, les dijo el mánager Víctor Salazar a sus pupilos entre entradas. Pero el daño siguió en contra.

Un batazo de Shih Yi-Hung fue controlado por Noé Zavala, quien tiró al home para evitar más daño, aunque el catcher García bloqueó el paso del corredor Hsiao Chao-Hsun, por lo que se decidió marcar la cuarta rayita para Asia-Pacífico.

Y para cerrar la cuenta, un roletazo de Yuan-Shu mandó al pentágono a Chen Yu-Ting con el 5-1 definitivo.