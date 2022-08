Ofrece Julio Urías otro espectáculo

El pitcher mexicano lanzó seis innings en blanco con pelota de siete hits, abanicó a seis y no dio pasaportes; su récord es de 11-6 en ganados y perdidos

Julio Urías ganó su octava decisión consecutiva, Miguel Vargas remolcó dos carreras en su debut en las mayores y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el miércoles por 3-0 a los Gigantes de San Francisco.

Urías (11-6) lanzó seis innings en blanco con pelota de siete hits, abanicó a seis y no dio pasaportes.Los Dodgers, que llevaban un parche en honor del legendario comentarista Vin Scully, fallecido en la víspera, encadenaron su cuarta victoria, la séptima en ocho juegos.

En sus nueve últimas aperturas, el pitcher mexicano tiene foja de 8-0 con una efectividad de 2.28, y en el cómputo general rebajó su ERA a 2.57, la cuarta mejor en la Liga Nacional.

San Francisco dio muestras de peligro en el noveno, cuando llenó las bases con un out ante Craig Kimbrel, quien provocó un elevado de out de Mike Yastrzemski y ponchó a Austin Slater para sumar su 19no salvamento.

La derrota fue para Alex Cobb (3-6) luego de permitir tres carreras y cuatro hits en una labor de seis entradas y un tercio.

Por los Dodgers, el cubano Miguel Vargas de 4-2, con dos remolcadas.

Por los Gigantes, los venezolanos Wilmer Flores de 3-1; Dixon Machado de 3-0. El dominicano Yermín Mercedes de 3-0. El mexicano Luis González de 3-1.