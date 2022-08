Mata cocodrilo a un hombre en Tampico en la Laguna del Carpintero

El reptil arrastró el cuerpo por un canal hacia la calle Arenal de la colonia Volantín, donde las autoridades rompieron una alcantarilla para recuperar el cadáver

Un hombre perdió la vida al ser atrapado por un cocodrilo tras invadir el hábitat del animal en la Laguna del Carpintero, en Tampico.

Según testigos los hechos se suscitaron a las 08:30 horas de ayer.

Fuentes del municipio dijeron que el incidente ocurrió en un área donde se realizan trabajos de rehabilitación del parque.

Detallaron que el cocodrilo arrastró el cuerpo por un canal hacia la calle Arenal de la colonia Volantín.

Autoridades rompieron una alcantarilla para recuperar el cuerpo de la víctima, de quien no se ha revelado su identidad.

El cocodrilo, de unos tres metros, fue capturado.

En los últimos años suman por lo menos cuatro decesos por ataques de dicha especie.

El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera, exhortó a la población a cuidarse y pidió no acercarse a las lagunas para evitar así nuevos ataques.

Anunció que será hasta el próximo año que destine una partida mensual de 90 mil pesos para el pago de una empresa que se encargue de reubicarlos y disminuir el riesgo.

El proyecto de reubicación, explicó, consiste en cercar el patio de la Dirección de Servicios Públicos.

“Y ahí los vamos a reunir, entonces, sí vamos a contratar a las compañías, pero sería en el siguiente presupuesto, por falta de recursos”, indicó.

Oseguera dijo que por ahora se debe tener precaución para evitar los ataques.

“Son cocodrilos muy agresivos. Respeten los señalamientos y no se acerquen a las lagunas. También (cuiden) esos animales que traigan, perritos, gatitos, porque hay muchos reclamos de que “el cocodrilo se llevó al perrito o al gatito”, agregó.