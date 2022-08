Mantienen plantón frente a las oficinas de la CFE

A una semana de haber iniciado la protesta, Ignacio Peinado acepta que hay avances pero siguen atorados en el punto referente a los convenios de pago para que no les corten la luz

Este sábado se cumplió una semana de que los integrantes de la Unión de Usuarios de Hermosillo instalaron un plantón permanente frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de cancelar las prórrogas y convenios de pago que realiza la organización en apoyo a familias vulnerables para que no les corten el servicio.

Ignacio Peinado Luna, dirigente de la UUH, dijo que, aunque han avanzado satisfactoriamente en algunas de las demandas puntuales que pusieron sobre la mesa con las autoridades del gobierno de Estado y la CFE, siguen atorados en el punto principal referente a los convenios de pago para que no les corten la luz.

“Lo que pretende este funcionario, Hugo Niebla Mendoza, gerente regional en Sonora de CFE, cosa que no vamos a permitir y no vamos a aceptar de ninguna manera, es que una vez que hagamos un acuerdo con el usuario, pretende que el usuario se traslade directamente a cualquier módulo de CFE, y que allá formalice un convenio.

Sin embargo es un convenio formal donde no solamente plasmará su firma, sino que también hay de por medio pagarés y un interés moratorio, y simple y sencillamente no aceptamos porque la Unión de Usuarios no es un área que nos dediquemos a canalizar usuarios.

La esencia, la razón de ser de la Unión es el usuario que llega, nos plantea su necesidad, tomamos nota y nos quedamos con el problema para hacer las gestiones ante las autoridades correspondientes, en este caso Comisión Federal de Electricidad.

“De ninguna manera vamos a aceptar esa condición de parte de ese funcionario de mandar al usuario directamente a la boca del lobo, y en ese punto estamos atorados”, expuso.

Peinado Luna puntualizó que la intención de la asociación es continuar atendiendo a los usuarios de este servicio, y hacer la gestión directamente como lo han venido haciendo históricamente con CFE.

Por lo tanto, hacen votos para que este punto pendiente se resuelva en las próximas horas, en tanto, mantendrán el plantón que iniciaron el pasado 13 de agosto por fuera de las oficinas de CFE ubicada a espaldas de la Comandancia Centro.

“Nosotros los usuarios no nos levantamos de este plantón hasta que logremos nuestra pretensión en todos los puntos del pliego petitorio, y sobre todo en este que es el decisivo”, expresó.

¡No permitiremos que un funcionario como Hugo Niebla Mendoza u otra persona, pisotee la dignidad de los usuarios!, enfatizó.