Logra JC Chávez “otro título”; suma 13 años sin drogas ni alcohol

El exboxeador mexicano compartió que cumple años de estar “limpio” y se comprometió a dejar el cigarro

La leyenda mexicana, Julio César Chávez, compartió el mejor título de su vida, ya que hoy cumple 13 años limpio, sin drogas ni alcohol.

El originario de Ciudad Obregón, Sonora, que desde muy chico se mudó a Culiacán, Sinaloa, compartió con sus seguidores este hecho y se comprometió a que dejará de fumar.

A través de mi carrera gané muchos campeonatos mundiales, pero hoy es un día muy especial para mí porque hoy cumplo 13 años limpio, sin alcohol ni drogas y creo que es título más grande que tengo. Bendiciones para todos

Aparte, quiero comprometerme conmigo mismo y con mi familia. Ya saben que cuando alguien deja alguna adicción, se refugia uno en el cigarro y hoy he hecho la promesa de que ya no voy a fumar, primeramente Dios.

“Como lo he hecho a través de mi carrera y a través de los años de vivir solo por hoy, solo por hoy no voy a drogarme, solo por hoy no voy a consumir drogas ni alcohol, entonces solo por hoy no voy a fumar y quiero decirles que me siento muy contento de cumplir 13 años limpio porque a través de un programa de recuperación, gracias a Dios mi vida ha cambiado”, posteó en un video en Twitter.

El llamado ‘Sultán de Culiacán’ admitió que tras su triunfo ante Edwin “El Chapo” Rosario en 1987, empezó a tomar alcohol y probó las drogas por primera vez en 1993.

JC Chávez conquistó seis títulos mundiales en tres divisiones distintas en las categorías Super-pluma, Ligero y Super-ligero.

Tuvo 25 años de carrera profesional y en 13 se mantuvo invicto.

Debutó en 1980 y cuatro años después obtuvo su primer título en la categoría Super-pluma, al noquear a Mario ‘Azabache’ Martínez.

Tuvo 37 combates de título mundial, los cuales ganó 31.