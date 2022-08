Logra Consejería Jurídica reducir gasto en 83%

A la fecha se atienden seis mil 300 casos legales y para ello se han contratado a servicios externos de carácter jurídico, y aun así han logrado ahorros

Una reducción del gasto en un 83 por ciento es lo que ha logrado la Consejería Jurídica pese a que, para cumplir los servicios que brinda a las y los sonorenses en materia legal, ha tenido que apoyarse de servicios profesionales externos, informó Adolfo Salazar Razo.

En rueda de prensa, el secretario de la Consejería Jurídica del Estado detalló que actualmente se están atendiendo seis mil 300 casos legales, por lo que, para brindar este apoyo a los solicitantes, se ha contratado a prestadores de servicios externos de carácter jurídico.

“Estamos sujetos y estamos obligados a rendir cuentas; esa es nuestra responsabilidad. Pero también estamos obligados a cumplir con la ciudadanía, de cuidar en todo momento el patrimonio del estado. Esa es nuestra obligación, de atender de una manera responsable cada juicio. Porque no estamos hablando de pocos, estamos hablando de miles de millones de pesos que radican en alrededor de seis mil 300 juicios que se están atendiendo o se están coordinando desde la Consejería Jurídica”, comentó.

Salazar Razo detalló que durante esta administración se contrataron prestadores de servicios profesionales para la asesoría y construcción de asuntos de carácter legislativo, elaboración de iniciativas de ley y decretos, así como la atención a juicios de carácter civil, mercantil, administrativo, penal, electoral, agrario y a0poyo consultivo en los asuntos vinculados a la elaboración de convenios y contratos que se suscriben por todas las dependencias del Gobierno de Sonora.

La suma total del gasto mensual para el pago a estos prestadores de servicio de apoyo jurídico es de 541 mil 482 pesos mensuales, y el gasto anual es de cuatro millones 714 mil 345 pesos para finales de diciembre; Salazar Razo aclaró que no fueron contratados al inicio del 2022, si no en abril y mayo de este año.

El consejero jurídico, detalló que, a pesar de contratar servicios profesionales de carácter externo, se ha logrado una reducción del 83 por ciento del gasto que se ejerció durante la pasada administración.

“Quiero que quede muy claro que se ha reducido el gasto en alrededor de 83 por ciento en lo que respecta a los servicios profesionales contratados por la consejería, porque nos comprometimos a que íbamos a meter al estado en un proceso de austeridad y de ahorro”, explicó.

El titular de la Consejería Jurídica del Estado contrastó que, durante este 2022, el gasto anual en ese rubro, es de cuatro millones 714 mil 345 pesos, mientras que el sexenio pasado, durante toda la administración, el gasto en la contratación de estos servicios fue de 147 millones 691 mil pesos.

“Creo que queda muy claro que, para nosotros, es muy importante la austeridad, es muy importante la rendición de cuentas y la transparencia. Se puede reducir el gasto en esta dimensión y tener los mejores resultados. Se puede trabajar con poco, se puede trabajar acortando los presupuestos en estos temas siendo eficiente”, finalizó.