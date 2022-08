Lluvias sacan a municipios de la sequía asegura director general de Conagua Noroeste;

Jesús Antonio Cruz Varela, dijo que actualmente 19 municipios tienen sequía severa y 13 siguen con sequía moderada, mientras que 30 ya quedaron fuera de ese problema

Con las lluvias de los meses de junio y julio, 30 municipios quedaron sin sequía, trece con sequía moderada, 19 con sequía severa, ocho municipios anormalmente secos y solamente dos con sequía extrema, que son San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, informó Jesús Antonio Cruz Varela.

El director General del Organismo Cuenca del Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Sonora agregó que de acuerdo al monitor de la sequía publicado el pasado cinco de agosto colocó al estado muy bien, porque del centro al sur están sin sequía, exceptuando a la región Guaymas- Empalme con sequía moderada.

“Las precipitaciones de junio y julio fueron arriba de la media histórica dieron estas condiciones y parece que el mes de agosto también viene bien, así se espera”, argumentó el funcionario federal.

Las lluvias registradas han permitido amentar el almacenamiento de varias presas de Sonora en los últimos días, por ejemplo, en la Cuenca del Yaqui es más de 2 mil millones de metros cúbicos, 100 millones más de lo que tenía a las mismas fechas el año pasado.

En la presa El Novillo se tiene una recuperación importante al estar al 50.4 por ciento de su capacidad, con mil 428 millones de metros cúbicos el año pasado estaba al 40.9 por ciento, anotó Cruz Varela.

Sin embargo, en la presa Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas todavía no alcanzan el almacenaje que se tenía en 2021 en estas fechas, pero no significa que no se tendrá importantes aportaciones, resaltó.

En tanto, en la Cuenca del Río Sonora también va bien, la presa El Molinito tiene el 30.6 por ciento, mientras que el año pasado era del 8.7 por ciento, con buenos ingresos diarios, precisó.