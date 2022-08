Llegarán los Tigres del Norte al Zócalo

Señalan que cobrarán por tocar el 15 de septiembre en la Plaza de la Constitución. No obstante será menos de lo que perciben regularmente

A un mes de haber anunciado la pobreza franciscana en su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Los Tigres del Norte tocarán en el Zócalo capitalino la noche del Grito de Independencia.

Al término de su mañanera, sin pregunta de por medio, el Mandatario afirmó que la pobreza franciscana alcanza para dar alegría al pueblo, aunque el grupo musical sí cobrará por la presentación.

“Estamos ahorrando porque pobreza franciscana alcanza para que haya alegría y felicidad en nuestro pueblo, además es un día histórico, van a estar con nosotros antes y después del Grito, van a actuar, van a participar los Tigres del Norte”, anunció.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, confirmó a reporteros que Los Tigres del Norte cobrarán por tocar el 15 de septiembre en la Plaza de la Constitución. No obstante, afirmó que será menos de lo que perciben regularmente.

“Son cantantes, van a cobrar, pero no lo mismo que cobran regularmente, será menos”, aseveró Ramírez en Palacio Nacional, sin precisar monto.

La popular agrupación mexicana cobra varios millones de pesos por presentación: entre 2 y 6 millones de pesos aproximadamente, según reportes públicos.

López Obrador detalló que los Tigres del Norte tocarán en el Zócalo antes y después del Grito de Independencia.

El 15 de septiembre a las 21:00 horas, luego de un magno sorteo de la Lotería Nacional, se abrirá la plaza del Zócalo a todo el público.

Desde 2019 no se permitía acceso al público para la ceremonia del Grito debido a la pandemia de Covid-19.

“Se abre la plaza el 15, fiesta para todos, 15 fiesta, a las 8 de la noche es el sorteo (en la Lotería), el 15, a las 9 se abre la plaza y a las 10 empieza la música”, detalló.

López Obrador reveló que ya invitó a la ceremonia al hijo de Martin Luther King y adelantó que hará lo mismo con “otros” familiares de luchadores sociales.

“Sí (va a tener invitados). Voy a invitar a familiares de luchadores sociales del mundo. Ya invité y así voy a invitar a otros, al hijo de Martin Luther King, y a su familia”, comentó.

“Son ejemplares ellos, una familia de lo mejor, cariñosos, fraternos, defensores, como lo fue su padre, de los derechos civiles, él va a estar invitado y su familia el día 15, y otros que vamos a invitar así”.

En sus conferencias diarias, al hablar de los migrantes y Estados Unidos, López Obrador ha solicitado la proyección de tres videos musicales de Los Tigres del Norte: “América”, “La Jaula de Oro”, y “Somos más americanos”.