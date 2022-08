Linda Evangelista retoma modelaje con portada de Vogue

La reconocida modelo se alejó de los reflectores durante cinco años luego de que sufrió lesiones graves en el rostro tras un procedimiento estético

Después de permanecer más de cinco años alejada de los medios y el mundo de la moda, la modelo Linda Evangelista regresó con la frente en alto para protagonizar la portada de la edición de septiembre de Vogue Reino Unido, donde reveló cómo ha sido su vida tras un procedimiento estético mal ejecutado.

En septiembre del año pasado, Linda Evangelista compartió que había demandado a la compañía Zeltiq Aesthetics por lesiones graves luego de que en el 2016 le realizaran el procedimiento ‘CoolSculpting’, el cual aumentó sus células grasas del cuerpo y la dejó “irreconocible”.

“Si hubiera sabido que los efectos secundarios podrían incluir perder tu sustento, y terminarías tan deprimida que te odiarías a ti misma No habría corrido ese riesgo”, relató en la entrevista con Vogue.

“Esos comerciales de CoolSculpting estaban todo el tiempo en CNN, en MSNBC, una y otra vez, y te preguntan: ‘¿Te gusta lo que ves en el espejo?’ Me estaban hablando. Se trataba de grasa obstinada en áreas que no se movían. Decía: ‘sin tiempo de inactividad, sin cirugía’ Y bebí la poción mágica porque soy un poco vanidosa. Así que fui a por ello, y fracasó”, continúo.

Linda Evangelista trató de corregir los resultados del tratamiento al que se había sometido con dos liposucciones, y prendas de compresión. También compartió que se avergonzaba tanto de su cuerpo que dejó de comer y solo bebía agua o a veces ingería una rama de apio o una manzana.

Linda Evangelista: ‘Me cuesta mirarme al espejo’

La supermodelo declaró que aún no está bien de su salud mental pues le cuesta mirarse al espejo, así como que alguien toque su cuerpo.

“Extraño mucho mi trabajo, pero honestamente, ¿qué puedo hacer? No va a ser fácil. No me vas a ver en traje de baño, eso seguro. Va a ser difícil encontrar trabajo con cosas que sobresalgan de mí; sin retocar, apretar cosas, pegar cosas, comprimir o engañar”, dijo.

Para las fotografías de portada, Linda Evangelista pidió a Vogue que hiciera público que las imágenes cuentan con trucos de maquillaje realizados por la maquillista Pat McGrath.

“Esa no es mi mandíbula y mi cuello en la vida real, y no puedo caminar con cinta adhesiva y elásticos en todas partes. ¿Sabes qué? Estoy tratando de amarme como soy, pero para las fotos Mira, para las fotos siempre pienso que estamos aquí para crear fantasías. Estamos creando sueños.

“Creo que está permitido. Además, todas mis inseguridades se resuelven en estas imágenes, así que tengo que hacer lo que amo hacer”, explicó.