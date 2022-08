Le saca León empate al América Femenil

Por las Águilas, Katty Martínez se dio “el lujo” de errar un penal y al final le costó la victoria a su equipo

León sacó las garras y con un penal a dos minutos del final, rescató el empate 2-2 ante un América que perdió fuerza en el complemento y fue víctima de sus errores.

La falta de concentración de Katty Martínez, quien una vez más falló desde los once pasos, y las bondades de la zaga azulcrema les pasaron factura.

De nada sirvió que Scarlett Camberos y Alison González brillaran en su desempeño, en los últimos 20 minutos del partido, el cuadro esmeralda las asfixió.

En este duelo quedó de manifiesto que Katty, quien anoche inició en la banca, no pasa por su mejor momento, pues también quedó a deber a la ofensiva.

Las Águilas llegaron a 11 puntos y se quedaron con las ganas de meterse entre las primeras cuatro del torneo, en tanto que León se quedó con 8 unidades.

El técnico Ángel Villacampa planteó un encuentro abierto, aprovechando la velocidad y precisión de Camberos, quien hizo una excelente mancuerna con Alison.

Alison abrió el marcador al minuto 36, tras aprovechar un pase de Camberos, fue su tercera anotación en esta temporada y la número 86 en su carrera.

Adrián Martínez, técnico de las Esmeraldas hizo tres cambios al iniciar el segundo tiempo para nivelar las acciones, y poco a poco fue ganando terreno.

Anularon un gol a León por un fuera de lugar, pero el equipo no se venció ante la adversidad.

Al 59′, Aurelie Kacie anotó su primer tanto con las Águilas, a pase de Camberos, con una excelente definición para anotar el 2-0.

Liliana Magaña acortó distancias con un cabezazo al 63′, luego de una falla en la marcación.

Marcela Valera metió la mano y la arbitra, Diana Pérez Borja no dudó en marcar penal a favor de las visitantes.

Katty falló desde los once pasos al 66′, mostrando que no está fina ni concentrada, este fue su segundo penal errado en el torneo, lo hizo contra Mazatlán y ahora mandó el esférico a un costado de la portería del cuadro leonés.

Desde que regresó del Premundial su rendimiento ha ido a menos.

Un penal al minuto 88′ que cobró Daniela Calderón le dio el empate al León.

La portera Itzel González fue clave para impedir que el conjunto local saliera con la victoria, ya que tapó tres disparos a gol y en este punto del partido, la falla de Katty se agrandó.