Laura León dijo que enseñará todo a sus 69 años

Dijo que analiza abrir una página en la plataforma OnlyFans

La actriz Laura León asegura que quiere a un hombre joven y no descarta abrir su cuenta en la plataforma OnlyFans.

León, de 69 años, dijo en entrevista con los medios que está dispuesta a abrir su corazón y comenzar una relación, pero sin descartar que sea alguien con muchos menos años que ella.

“Sí, quiero dos mulatos que me carguen. Quién sabe, como venga. Ahora sí que lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó y me lo compré”, dijo entre risas.

Por otro lado, la actriz dejó en claro que ya está trabajando para abrir su cuenta de OnlyFans.

“Sí, ya quiero empezar el OnlyFans. Muy pronto, tesoros”, dijo.

Aunque no dio una fecha, sí dejó en claro que mostrará todo.

Hay muchos proyectos ahora, pero ya se hará posteriormente. Quiero abrir mi OnlyFans. Claro que sí. ¡Les voy a enseñar todo el tesoro!

Mientras decide lanzar su cuenta de OnlyFans, Laura está enfocada en su trabajo dentro de la obra musical ‘Lagunilla mi barrio’ donde comparte escena con Maribel Guardia, Albertano, Lissardo y Violeta Isfel.

Tenía ganas de hacer teatro, esta es la primera vez, así que estoy ilusionada y contenta. Me parece muy padre incursionar. Va a ser una gran obra”, expresó.

La obra se estrenará el próximo 2 de septiembre en la Ciudad de México bajo la producción de Alejandro Gou y Claudio Carrera.