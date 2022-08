Lamenta Yahir recaída de su hijo en las drogas

“A mí lo que me interesa realmente es que esté bien; que tome buenas decisiones, que crezca en todos los niveles”, expresó el cantante sonorense

El cantante y conductor de La Academia, Yahir, se sinceró con los medios de comunicación, pues hace unos meses su hijo Trsitán recayó en las drogas y lo único que quiere es su bienestar.

“A mí lo que me interesa realmente es que esté bien; que tome buenas decisiones, que crezca en todos los niveles, a nivel profesional, personal, como pareja, todo ese rollo […] Su papá siempre va a estar ahí”, recalcó.

El intérprete de “Alucinado” y “Fue ella, fui yo” aclaró que lamenta la recaída de su hijo a las adicciones, ya que él como artista nunca ha dependido de sustancias tóxicas. Por lo tanto, nunca permitirá que esta enfermedad se apodere de Trsitán.

“No voy a permitir las adicciones porque yo no soy adicto, nunca lo he sido. Siempre he sido un vato sano. Me encanta eso. Y él, cuando se pega es distinto, y cuando está en tema de adicción, a mí no me gusta cómo es”, aclaró.

Por último, Yahir expresó que las preferencias sexuales de su hijo Tristán no tiene nada que ver con el problema de adicciones, ya que es un tema que lograron aclarar. Sin embargo, hoy en día busca la madurez y salud de su primogénito.