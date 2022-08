Jolie lanzará a sus hijos al estrellato junto a Salma Hayek y Demian Bichir

La actriz, Angelina Jolie, será la directora de la cinta Without Blood

Angelina Jolie dirigirá a sus hijos Pax, de 18 años, y Maddox, de 21, en su nueva cinta Without Blood, basada en la novela homónima de 2002 de Alessandro Barrico. También fungirán como asistentes de dirección.

Los jóvenes compartirán créditos con los mexicanos Salma Hayek y Demian Bichir, quienes protagonizan el nuevo proyecto de la estrella, que se filma en Italia.

“Trabajamos bien juntos. Cuando un equipo de rodaje está en su mejor momento, se siente como una gran familia, así que se sintió natural”, aseguró la ganadora del Óscar a la revista People.

Pax había actuado con su madre en First They Killed My Father (2017); Maddox lo hizo en ese mismo filme, así como en By The Sea (2015).

De acuerdo con un comunicado, Without Blood es una “fábula inolvidable ambientada en las secuelas de un conflicto no identificado, explora verdades universales sobre la guerra, el trauma, la memoria y la curación”.

Hayek, quien compartió créditos con Jolie en Eternals, recientemente reveló que Angelina era una gran jefa.

“Es probablemente la mejor directora con la que he trabajado, y he trabajado con algunas bastante buenas”, compartió la actriz de Frida.

Denunció agresión de Pitt

Angelina Jolie denunció ante un agente del FBI a su entonces marido, Brad Pitt, por supuestas agresiones físicas y verbales, contra ella y sus hijos, durante un vuelo privado en 2016, informó el medio Puck.

Pitt supuestamente llevó a Jolie a la parte trasera del avión, la agarró por los hombros y le gritó. Luego se produjo otro altercado físico que le causó lesiones. Maddox, de entonces 15 años, intervino en la pelea.

Angelina también aseguró que el actor estaba bebiendo en ese momento, y que le había echado cerveza encima.

Poco después del incidente, la pareja se divorció y Pitt dejó de beber públicamente. No se han presentado cargos contra Brad, quien ha negado las acusaciones.