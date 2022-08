Ilusiona a Karina Flores defender a México en la Copa Panamericana de Volibol

La seleccionada nacional, originaria de Nogales, espera ganar una medalla en el continental, en el lugar donde inició su carrera deportiva

Regresar al lugar en donde empezó su carrera ha sido una grata experiencia para la sonorense Karina Flores, quien se encuentra motivada porque jugará en casa con la selección nacional Mayor de México, en el Campeonato Panamericano Senior Femenil de Volibol.

Flores Gámez, originaria de Nogales y quien defendió los colores de Sonora siendo infantil y juvenil en torneos como la desaparecida Olimpiada Nacional, ya se encuentra entrenando con el tricolor de cara al certamen en el cual México abrirá hostilidades el próximo domingo 21 de agosto en contra de Nicaragua en la Arena Sonora.

“Estoy muy motivada, conociendo el clima de nuevo, y recordando viejos tiempos, además disfrutando bastante los entrenamientos, pues aquí fue donde inicié mi carrera deportiva y aprendí todo lo que sé sobre el volibol. Es bonito volver después de muchos años, me embarga un gran sentimiento”, comentó la seleccionada nacional con experiencia de seis años en el equipo Mayor femenil.

Para la sonorense, quien debutó como jugadora profesional en las ligas de Portugal e Israel, y que en septiembre reportará a su nuevo equipo, en Chipre, la meta principal es ganar una medalla en el certamen continental.

“Tenemos un equipo bien conjuntado, el obtener una medalla es el punto número uno, en mi caso yo soy parte de la base (titular), y en lo personal me siento emocionada, pero a la vez tranquila, además, trataré de transmitirle seguridad a mis compañeras para dar los pasos hacia el podio”, comentó.

“La experiencia de jugar en el extranjero me ha servido mucho para subir mi nivel en la cancha, de hecho, este 2022 ya ganamos una medalla de oro en un Final Four, en donde me tocó ser la mejor bloqueadora, entonces, ya se ven los resultados del primer año como profesional”, agregó.

Buenas expectativas para México

Flores Gámez catalogó al equipo femenil mexicano como agresivo y aguerrido, con una mezcla de jugadoras jóvenes que se abren camino, y otras ya de experiencia, como es su caso, manteniendo un seleccionado balanceado, pero, sobre todo, lleno de energía.

“Serán nueve partidos seguros (los de México) y nos enfrentaremos a países con jugadoras de mucha experiencia y de calidad mundial que han jugado en Liga de Naciones, y quienes siempre están activas. Todos los equipos son rivales a vencer”, mencionó.

Sobre el apoyo de la afición sonorense, Karina Angélica invitó al público a que asista a la Arena Sonora para apoyar al seleccionado azteca femenil, el cual sostendrá sus encuentros a las 8:00 de la noche dentro del rol regular del domingo 21 al jueves 25 de agosto.