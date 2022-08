Hunde Urías a Urías

Luis, de los Cerveceros da jonrón a Julio, de los Dodgers; A pesar de que el serpentinero sinaloense toleró apenas dos imparables en seis innings, uno fue un tablazo de cuatro esquinas y lo conectó el pelotero oriundo de Magdalena; al final Milwaukee gana 4-0 a la novena de Los Ángeles

En el duelo de los Urías, Luis le ganó la partida a Julio.

“El Wicho” colaboró en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee pizarra de 4-0 frente a los Dodgers de Los Ángeles con un jonrón en el cuarto episodio (el número 14 del 2022), y una remolcada en la novena entrada.

El sonorense no estaba contemplado como titular de Milwaukee, sin embargo, con la salida de Mike Brosseau, tomó su primer turno para explotar su madero ante su paisano.

En el montículo del Dodger Stadium se encontraba su compatriota Julio Urías, que no permitía cuadrangulares desde el 16 de julio, antes del Juego de Estrellas, lo que significó su séptimo descalabro de la temporada.

Con labor de seis innings, “el culichi” admitió dos hits, una carrera, otorgó una base por bolas, recetó siete chocolates y realizó 84 lanzamientos para otra apertura de calidad que no fue respaldada por la ofensiva de la novena californiana.

Keston Hiura se voló la barda, Christian Yelich bateó un doble a lo profundo y un elevado de sacrificio de Urías en el noveno capítulo sellaron el triunfo de los Cerveceros.