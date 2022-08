Honra Eduardo Capetillo a los bomberos en su regreso a la pantalla chica

Junto con Itatí Cantoral protagonizan “Donde hubo fuego”, historia de 39 capítulos sobre dos personas maduras que se encuentran

Como bombero y expresidiario en busca de recuperar a su familia es como

Eduardo Capetillo, de 52 años de edad, está de regreso a la pantalla chica, gracias a la telenovela “Donde hubo fuego”.

Tras encabezar el melodrama “La otra cara del alma” (2012-2013), el exTimbiriche vuelve a la ficción televisiva con esta nueva historia. En ella, no sólo hace un homenaje a los bomberos y a su labor cotidiana que pone en riesgo sus vidas por salvar la de otros ante el fuego, sino que además comparte y celebra el debut actoral de su hijo mayor, Eduardo Capetillo Jr., con quien comparte el personaje de Ricardo Urzúa.

Ambos interpretarán diferentes épocas de este bombero, personaje que está en busca de esclarecer su situación legal, en la que fue acusado de diferentes crímenes, así como de recuperar su vida y la familia que le queda. Así lo explicó Capetillo en entrevista..

“Lo primero que me cautivó del proyecto fue la historia como tal. Me hicieron favor de enviarme cinco capítulos para leer y en el tercero me di cuenta que tenía una joya en las manos, maravillosamente bien escrita. Luego, realizada de manera impecable.

“Es un híbrido entre telenovela y serie, donde los personajes son muy reales. Ricardo Urzúa es muy real, es un tipo con defectos y con una resiliencia impresionante.

“Él sale, después de 25 años perdidos de su vida en una prisión, a recuperar lo poquito que le queda. Eso te da un margen, como actor, mucho más amplio, que lo que puedes llegar a tener en un personaje de novela convencional, como las que había hecho a lo largo de mi carrera.

“No tengo nada en contra de lo que he hecho, al contrario, ha sido increíble, pero aquí, en Donde hubo fuego, al tener ese rango mucho más amplio, me sentí mucho más libre de poder interpretar a un personaje así”, expresó.

Escenas de riesgo

Capetillo detalló que contó con un entrenamiento de tres semanas previas al rodaje con el cuerpo real de bomberos.

“Nos dieron una capacitación muy intensa en tan poco tiempo. Sin embargo, pudimos estar donde ellos entrenan con coches con fuego real, apagando incendios y manejando las líneas, porque no se dice ‘mangueras’, sino líneas.

“Aprendimos el lenguaje, cómo se hablan entre ellos y cómo les hablan a los mandos; cómo es la jerarquía, porque era algo importante para manejar en la historia, ya que Ricardo Urzúa llega a usurpar un puesto.

“Las escenas donde teníamos que trabajar con fuego real fueron muy complejas y nunca me imaginé que fuera a ser así. Fueron escenas que teníamos que segmentar, pues teníamos entre 30 y 40 segundos para hacer las coreografías de la acción y salir a respirar a la temperatura normal.

“Eran factores que impedían que pudiéramos seguir con la escena de acción. Nos enfrentamos a ese tipo de adversidades, pero el resultado final es increíble, muy real. Cuando veo al elenco joven haciendo esas escenas de acción, se las crees completitas”, destacó.

Además, la trama cuenta con referencias a la investigación policiaca y periodística, sin que falte la intriga, los secretos y un pasado que esclarecer, así como el caso de un asesino y un presunto culpable.