Buscarán recursos extraordinarios para reconstruir Guaymas y Empalme

Bastante complicado panorama se avizora para los afectados por las inundaciones en Guaymas, Empalme y demás municipios, ante la falta de recursos que enfrenta el gobierno estatal y como sabemos, la carencia de un fondo para atender desastres que desapareció la administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El propio gobernador Alfonso Durazo Montaño, informó ayer en conferencia de prensa celebrada en Guaymas, que se carecía de recursos ex profeso para atender esta emergencia, sin embargo, aclaró que emitió un decreto para que las dependencias involucradas en la atención a esta emergencia, obtengan estos montos extraordinarios para enfrentar esta problemática.

“No hay en este momento una partida, estoy asumiendo la responsabilidad mediante un decreto para dotar de presupuesto a las dependencias involucradas…”, expresó.

Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le tocó estar en esa zona durante este meteoro y vio el daño en las carreteras, ya que tuvo que desplazarse por las mismas, también aseguró que habrá apoyos extraordinarios para que Sonora salga de esta emergencia, ojalá que así sea.

Cabe señalar que se analiza realizar varias obras para que este tipo de contingencias no se repitan, entre ellos elevar la cortina de la presa Punta de Agua para evitar derrames.

Como sabemos, las lluvias recibidas en estos cuantos días equivalen prácticamente a casi el total de agua que se recibe durante el año, aunque de acuerdo con conocedores, este es un fenómeno que ocurre cada década o un poco más.

Por cierto, aunque los ojos han estado puestos en la zona de Guaymas y Empalme, en el río Sonora y con nuestros vecinos de la zona rural oriente, como El Tazajal y La Victoria, también está difícil la situación, la diferencia es que no existe tanto movimiento comercial o de personas.

Incluso el alcalde de Aconchi, Rafael Tobías Durón, expresó su temor de quedar incomunicados en caso de que las avenidas de agua arrasen con un puente que une la cabecera municipal con la zona de San Felipe, ya que las precipitaciones continuarán a lo largo de esta semana.

Ofrece alcalde reubicar a familias en riesgo en casas recuperadas

Ante la situación de riesgo en que se encuentran residentes de 17 viviendas de la colonia El Sahuaro, las cuales fueron construidas hace años sobre un canal embovedado, lo cual no debió haber ocurrido, el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, propuso dotarlos de algunas de las casas que han recuperado y renovado a través de Promotora Inmobiliaria.

Cabe señalar que los afectados todavía no han aceptado la sugerencia, que de entrada es una buena opción, ya que son viviendas que están remodeladas y en condiciones seguras para habitarlas.

Aunque también implicaría hacer pagos, que por muy módicos que sean, representan un golpe al presupuesto familiar, que creían superado, porque muchos ya tenían sus casas pagadas totalmente, sin embargo, es una opción que no deben echar en saco roto… Veremos que deciden, pero deberán hacerlo rápido para evitar alguna tragedia.

Insensible al CFE a solicitudes de usuarios para pagar recibo a plazos

De nuevo los usuarios pusieron en “jaque” a clientes de la Comisión Federal de Electricidad, al tomar los cajeros y oficinas de atención a clientes, por lo que quienes intentaron pagar el recibo en forma presencial no lo lograron, aunque hay otras opciones como hacerlo mediante aplicación, o bien acudir a tiendas de conveniencia y bancos.

Es decir, la empresa de clase mundial brinda bastantes opciones para que los deudores puedan cumplir con el oneroso pago, así que no se salvarán de los cortes en caso de que se atrasen, de ahí la molestia más que justificada de los agremiados a la Unión de Usuarios, a quienes les desconocieron los convenios para hacer pagos parciales del recibo y evitar cortes.

Como dice Ignacio Peinado, líder de la agrupación ciudadana, no se están negando a pagar, solo quieren un plazo para cubrir los recibos sumamente caros, porque las familias en ocasiones no están en condiciones de hacerlo en una sola exhibición, sin embargo, la institución ha perdido todo sentido social y no le importan las altas temperaturas, por lo que cortan el suministro poniendo en riesgo la salud de los afectados.

