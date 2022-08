Llega la viruela símica a Sonora, ya hay dos casos confirmados

Apenas en la entrega de ayer comentábamos que teníamos cerca los casos de viruela símica al registrarse un caso con nuestros vecinos de Chihuahua, y este miércoles, poco después de las 21:00 horas se confirmó por parte de la Secretaría de Salud que son dos casos los que se tienen confirmados en Sonora.

De acuerdo con la dependencia estatal, son dos varones, uno de ellos residente de Caborca y el otro de Puerto Peñasco, quienes están estables, uno de ellos en aislamiento domiciliario y el otro hospitalizado pero en vías de ser dado de alta.

Esto es, que desde hace días se tenía conocimiento de la enfermedad y quien sabe por qué motivos no se emitió la alerta correspondiente, ya que de acuerdo al comunicado emitido estas personas iniciaron con los síntomas desde principios de mes.

De acuerdo con la Secretaría de Salud se han identificado a las personas con las que tuvieron contacto y hasta el momento ninguna ha mostrado síntomas de la enfermedad.

La cuestión, como lo habíamos comentado, es que la gente tiene que mantener las medidas preventivas, sobre todo la sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado continuo de manos o el uso de gel antibacterial, en pocas palabras de cada uno de nosotros depende mantenernos sanos y sobre todo que nuestra familia lo esté.

Peatones “se las ven negras” para deslazarse por las calles de la ciudad

Este 17 de agosto se celebró el Día Mundial del Peatón, y de acuerdo con la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?, las condiciones del entorno urbano vial no son las más adecuadas para quienes se desplazan a pie.

Según este organismo, en el 96 por ciento de las vialidades se carece de paso peatonal, el 90 por ciento carece de alumbrado público, el 83 por ciento de las calles carece de nomenclatura, el 79 por ciento de las vialidades no cuenta con árboles o palmeras para guarecerse del sol.

Asimismo, el 43 por ciento de las calles no tiene banquetas, el 40 por ciento carece de guarniciones y el 36 por ciento tampoco tiene pavimento, y en cuanto a éste ya sabemos en qué condiciones está en gran parte de la ciudad.

En este entorno es que se desplaza el 11 por ciento de los hermosillenses, quienes tienen como única opción de movilidad el caminar, así que el reto que enfrentan a diario es grande, sobre todo por la falta de cortesía de automovilistas y motociclistas.

De hecho, de acuerdo a la organización social, en 2021, con todo y falta de movilidad por la pandemia, se registraron 217 atropellamientos contra peatones y en este año se ha registrado un aumento de 68.1 por ciento en este tipo de percances.

Además, en el caso de los atropellamientos, por cada 100 hechos de tránsito en los que se ha involucrado a peatones, lamentablemente se han registrado fallecimientos, de ahí la gravedad de esta problemática.

Y hay que recordar que ahora en la Ley de Tránsito, los peatones también resultan con responsabilidad en caso de un accidente, ya que deben de cruzar por esquinas, utilizar los pasos peatonales, en el supuesto de que los haya, es decir, anteriormente, automáticamente el automovilista era responsable de un atropellamiento, y ahora, no resulta así.

Gobierno de EU alerta a sus ciudadanos de no viajar a Sonora

Ante la ola de violencia que se ha registrado en el país, la cual el gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se empeña en no ver, la embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado en donde recomienda a sus ciudadanos y empleados del gobierno a no viajar en siete estados de la República, entre ellos, Sonora.

De acuerdo con el aviso, las autoridades estadounidenses piden a sus connacinales que reconsideren viajar a Sonora, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco y Morelos.

En el caso particular de nuestra entidad, el comunicado sugiere no visitar ciudades como Guaymas, Empalme, Ciudad Obregón y Navojoa… Cómo la ve?

