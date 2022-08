Violencia se extiende hacia nuestros vecinos de Baja California ¡aguas!

Una semana por demás violenta, como creo que no se había visto en la historia del país, se vivió la pasada, que culminó con ataques en Tijuana, en donde se logró atrapar a delincuentes ligados al Cartel Jalisco Nueva Generación, al que atribuyen los desmanes ocurridos en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y en Baja California.

Ahora solo hay que esperar que esa horda de salvajes no se decida cruzar hacia esta entidad, en donde hay que señalar que ha habido incidentes aislados de quema de vehículos, pero no el nivel de salvajismo observado en las entidades mencionadas.

Esperemos también que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza María Dolores del Río, hayan blindado las fronteras, no solo con Baja California, sino también con Chihuahua y Sinaloa para evitar el ingreso de más delincuentes que siembren el caos como lo han hecho en las entidades mencionadas.

Y ojalá que las autoridades estatales estén preparadas para una respuesta contundente y no se apeguen a la política nacional, porque se ha comprobado que el dar abrazos y no balazos definitivamente es una estrategia equivocada, que está cobrando vidas y alejando inversiones, que es lo que menos necesitamos para salir de esta crisis agobiante.

Inicia Unión de Usuarios complicada lucha contra CFE

Como no hay fecha que no se cumpla y plazo que no se llegue, los agremiados a la Unión de Usuarios de Hermosillo, realizaron el pasado sábado una marcha que culminó con un mitin y plantón que se mantendrá, dijeron, hasta que se logre una respuesta positiva por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La demanda de la agrupación, que hay que aclarar tiene muchísimos agremiados, por lo que seguramente no batallará para mantener el plantón, obedece a la falta de sensibilidad de los directivos de la empresa llamada de “clase mundial”, que dejó de reconocer los convenios que tenían los usuarios para evitar cortes ante el alto costo del recibo.

Este tipo de manifestaciones eran comunes hace 40 años, en aquel entonces eran encabezados por el ahora líder moral, Francisco Navarro Bracamontes, y hay que reconocer que gracias a ellos, ahora se cuenta con el subsidio a la tarifa eléctrica, que empezó en esta capital y en el sexenio anterior se extendió a toda la entidad.

Ahora, la demanda es que se mantenga la validez de los convenios de pago, no es una negativa a pagar, solamente que se conceda un plazo porque los recibos son por demás onerosos y en verdad, hay ocasiones que ni el salario completo alcanza para cubrirlos, por lo que las familias no se pueden quedar sin comer para hacer el pago de energía eléctrica.

El dirigente de la agrupación, Ignacio Peinado Luna, culpa al gerente regional de la CFE, Hugo Niebla Mendoza, sin embargo, hasta donde tenemos conocimiento la orden viene de “más arriba”, por lo que seguramente será un plantón prolongado, que ojalá cuente con el respaldo suficiente de los agremiados para que se logren resultados positivos.

Enlutan tragedias a Nogales, suman ocho víctimas en unas horas

Un fin e inicio de semana por demás negro vivieron los residentes de la ciudad fronteriza de Nogales, con la trágica muerte de ocho personas, tres como resultado de las lluvias que han destruido y arrastrado lo que hayan a su paso y cinco jóvenes, entre los 20 y 23 años, en un accidente vehicular la madrugada de ayer.

No hay palabras cuando la naturaleza reclama lo que es suyo y de repente retoma sus cauces como ha ocurrido los últimos días ante las abundantes lluvias en esa frontera, que cobró la vida de dos hermanitas y una mujer, que fueron arrastradas cuando viajaban en dos vehículos, debido al intenso caudal de las calles convertidas en ríos.

En el caso del trágico accidente qué lamentable que el alcohol, haya sido el detonante del trágico choque y volcamiento, como arrojan los primeros indicios.

Las víctimas fatales son tres jóvenes mujeres de 20 años, así como otros dos varones de 18 y 23 años, en tanto que los dos sobrevivientes, entre ellos el conductor de 19 años y el copiloto de 20, son reportados graves y el primero está bajo custodia policiaca, sin embargo, aunque sobreviva y sea castigado, nada devolverá a la vida a sus víctimas.

