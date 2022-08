Indigna video que muestra maltrato a niñas en casa hogar de Guaymas

El video de unas menores asiladas en una casa hogar de Guaymas que estaban dormidas en el piso del pasillo, sin aire acondicionado, con temperaturas sofocantes como las que caracterizan la región, que se publicó este martes por nuestros hermanos de la radiodifusora de Grupo Padilla Hermanos, FM105 se viralizó y ya llegó hasta la Fiscalía de Justicia.

El video que fue tomado por vigilantes la madrugada del domingo, muestra a las adolescentes acostadas en el piso, y según dijeron los encargados fue derivado de una riña que sostuvieron, por lo que las castigaron dejándolas fuera del aire acondicionado.

La encargada jurídica de la casa hogar “Agua, Amor y Más”, Holyenka Camargo García, intentó justificar el lamentable hecho y argumentó que “solo” estuvieron durante 15 a 20 minutos en esa condición.

Además, amagó con demandar a la persona de Seguridad Pública que grabó y difundió el video, aunque habría que ver qué pasará con quienes tomaron esa decisión, porque independientemente de las causas no es la forma de educar a jovencitas de entre 10 y 12 años.

Por lo pronto, la Fiscalía General de Justicia, que encabeza Claudia Indira Contreras, así como personal del DIF Municipal de Guaymas, advirtieron que investigarán el hecho, además de que se dará aviso también al DIF Sonora.

La verdad es lamentable que en pleno siglo 21, se presenten este tipo de conductas en centros en los que debe imperar la tolerancia y la civilidad, no la violencia ni mucho menos vejar los derechos de las menores, tratándolas como animales y sobre todo poniendo en riesgo su salud al exponerlas a las calientes temperaturas.

Está Toño Astiazarán en “top ten” de alcaldes mejor evaluados del país

Dicen que hechos son amores y no buenas intenciones, y eso la gente lo sabe, por ello es que al ver el trabajo que a diario se realiza en la ciudad, en tan solo un mes el alcalde Antonio Astiazarán remontó once puestos y se colocó como el octavo Presidente Municipal de una capital, mejor evaluado en el país.

A Toño, como lo conoce la gente, lo mismo lo ven en las primeras horas o ya entrada la noche supervisando labores de su equipo, así como gestionando apoyos no solo en la entidad, sino ante la Federación y ante instancias extranjeras.

El alcalde es un hombre inquieto, con una visión innovadora, que ha entrado con gran ímpetu para tratar de reconstruir una ciudad como la nuestra que prácticamente estaba destrozada por el descuido en que fue dejada por quien lo antecedió.

Y lo más importante es que la población está viendo que es una persona que cumple con la promesa empeñada, y lo vemos no solo con el intenso programa de bacheo que ha implementado o la entrega de parques y canchas deportivas, sino con programas innovadores como la entrega de paneles solares, y el recientemente implementado de Crece Limpio que va contra “cochinones”, entre otros muchos… Enhorabuena…

Aumenta inflación y cae poder adquisitivo de mexicanos

Este martes me tocó acudir al Mercado, algo que en los últimos dos años he realizado esporádicamente a fin de sacarle la vuelta a la aglomeración de personas debido a la pandemia, y como ha ocurrido en las escasas visitas efectuadas últimamente, al ver los precios nos llevamos la sorpresa del día.

Una cosa es que a uno le comenten los hijos e hijas, que tal o cual producto está caro, o lo veamos en los reportes del crecimiento inflacionario, pero ir, ver y comprobar la carestía es otra cosa.

Y lo peor es que los productos, como son frutas y verduras no están en condiciones óptimas, porque la gente no los compra y se van quedando, perdiendo calidad y frescura, ya que según los locatarios la gente cada vez compra menos porque no les alcanza.

Cabe señalar que justamente ayer se dio a conocer el índice inflacionario y la tendencia alcista continúa en el país, con la correspondiente pérdida del poder adquisitivo, pero lo peor es que se avizora que esto no va a mejorar en los próximos meses y en cambio, podría empeorar, así que vaya tomando precauciones y evite gastar en cosas superfluas.

