Unión de Usuarios se va con todo contra la Comisión Federal de Electricidad

Hace unos meses comenté mi sorpresa porque justamente el día en que se vencía el recibo de energía eléctrica en mi domicilio, a las 8:00 horas ya tenía una cuadrilla de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) listos para cortarme el servicio, problemática que enfrentan cada día de pago quienes cuentan con medidor digital.

Por suerte en aquella ocasión pude pagarlo desde mi teléfono a través de la aplicación de la empresa autodenominada “de clase mundial”, pero lo que llamó mi atención es que nunca había ocurrido que al primer día de vencimiento ya estuvieran prestos para cortar el servicio.

En aquella ocasión comenté en este espacio mi extrañeza con la política de la empresa ya que se contrapone totalmente con el supuesto gobierno para los pobres que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y ahora entendemos que la directriz proviene del gerente regional de la CFE, Hugo Alberto Niebla Mendoza, quien según el presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna es quien ordenó no respetar los convenios de pago o prórrogas para cubrir el recibo del consumo eléctrico y han cortado los servicios.

Como sabemos en una región como la nuestra con temperaturas cercanas a los 50 grados, esta falta de sensibilidad puede ocasionar hasta pérdida de vidas humanas, por lo que es un atentado a la salud.

De ahí que se está convocando para el próximo sábado 13 de agosto a participar en un mitin plantón para que logre restablecer este derecho social que se ha violentado.

Como señaló Peinado Luna, no se está pidiendo la condonación de los adeudos, solamente un plazo para pagarlo porque hay recibos que son sumamente onerosos y las familias se ven en la disyuntiva de comer o de pagar el mismo.

Ojalá que la gente acuda a esta manifestación muy válida, porque tal vez en este momento estemos en condiciones de cubrir el recibo, pero no sabemos qué pasará a futuro y es un acto de justicia no que se regale, pero si que se facilite el pago del consumo eléctrico que resulta tan costoso.

Necesario más responsabilidad de automovilistas no más carriles

Hace unos años recuerdo que se referían a la carretera federal 15, conocida como Cuatro Carriles como la “carretera de la muerte”, título que ahora tiene la que lleva a Bahía de Kino, de ahí que se está buscando ampliarla precisamente a dos carriles por sentido, esto es, a cuatro carriles.

Sin embargo, ello no evitará los accidentes, porque estos son resultado de la irresponsabilidad de los conductores como en muchas ocasiones lo hemos comentado en este espacio.

Es cierto que en las últimas semanas se han incrementado los percances con resultados fatales, pero no tiene nada que ver con que tenga un carril de ida y otro de venida, sino con que la gente no respeta límites de velocidad, conducen bajo los efectos alcohol y no respetan los carriles, que es lo mismo que vemos en las calles de esta capital.

La falta de responsabilidad y el desconocimiento de las normas de tránsito o simplemente ignorarlas porque quieren, es lo que provocan estos percances y mientras persistan en esas conductas, tristemente continuarán ocurriendo este tipo de hechos lamentables… Así que de cada uno de nosotros depende el disminuir este tipo de siniestros.

Justamente el domingo que acudimos al puente San Miguel en San Pedro El Saucito veíamos a la mayoría de los conductores que llegaban con sus familias a ver el espectáculo de la llegada de agua, que llevaban un bote en la mano y ni crea que los inhibía que estuvieran en el sitio elementos policiacos.

Es decir sabemos que el alcohol afecta los sentidos, que reduce los reflejos y aun así exponemos a nuestras familias, por suerte no se tuvo conocimiento de algún accidente fatal en esa carretera.

