Golea Santos a Pumas y abuchean a Dani Alves

Le lanzan botellas y otros objetos; El equipo universitario cayó cinco goles a uno para agravar la crisis que enfrentan con seis derrotas consecutivas

Pumas tocó fondo, el equipo no da para más y fue masacrado 5-1 por Santos, con una terrible exhibición de su fichaje de lujo Dani Alves, además de que la afición lo abucheó y despidió al equipo entre una lluvia de líquidos y proyectiles.

En el primer tiempo los universitarios se llevaron tres goles en contra y en el segundo dos más.

La crisis en la que están metidos los felinos los tiene con seis partidos consecutivos sin poder ganar y con 17 goles en contra en los tres últimos duelos, incluido el amistoso contra Barcelona.

Hubo sacudida al interior del plantel y Pumas saltó con cinco canteranos a la cancha, pero ni así encontró el camino, el conjunto mostró voluntad, otra actitud, pero muchas fallas a la defensiva.

Al minuto 28, Santos se adelantó por conducto de Harold Preciado, jugada que a pesar de ser señalada como fuera de lugar, al final el VAR obligó a la revisión para darla por buena.

El técnico Eduardo Fentanes protestó y se fue expulsado.

Preciado apareció nuevamente para anotar el 2-0 al 38′, en una nueva desatención de la zaga felina.

Falta de Jero Rodríguez en el área y se decretó penal, que convirtió Fernando Gorriarán al 41′ para el 3-0.

El cuarto gol de Santos fue anulado por fuera de lugar, y mientras la afición y despedía a los Pumas entre abucheos, el sonido local optó por subir el volumen para que el drama no creciera.

Salió Carlos Gutiérrez y entró Leonel López, pero ni así pudieron frenar el cuarto gol de Santos Laguna.

Harold Preciado se llevó a Dani Alves y Francisco Brunetta hizo el 4-0.

En el Palomar estuvo Cesar Sampaio y Guilherme Passos, integrantes del cuerpo técnico del seleccionador brasileño, Tite, siguiendo los paso de Dani Alves y sin duda llevándose un reporte poco halagador.

También se vio a un par de enviados de Gerardo Martino, DT del Tricolor, pendientes de Eduardo Acevedo.

Miguel Mejía Barón, presidente deportivo de Pumas, bajó al medio tiempo para dar un jalón de orejas a los auriazules, pero ni así reaccionaron.

César Huerta y Gustavo del Prete tampoco pudieron enderezar el camino de la falta de contundencia de los Pumas que por llevaron en más de seis ocasiones, pero sin que nadie pudiera meterla.

El 5-0 cayó al 77, cortesía de Gabriel Suárez.

El de la honra lo hizo Juan Dinenno al 79′, tras un tiro de esquina de Alves Y el público comenzó a silbar pidiendo el final del partido para que la masacre no fuera mayor.