Fijan fecha para juicio de Pablo Lyle por presunto homicidio

La defensa del actor y la fiscalía de Miami dijeron que el 19 de septiembre iniciarán el juicio que determinará la responsabilidad en la muerte de un hombre

Pablo Lyle enfrentará su juicio por presunto homicidio tras ser acusado de la muerte de un hombre al que golpeó durante un incidente vehicular.

El próximo 19 de septiembre, la defensa de Lyle y la fiscalía de Miami

dijeron el jueves iniciarán el juicio que determinará la responsabilidad del actor de telenovelas en la muerte de un hombre

de nacionalidad cubana en Miami, en 2019.

Un jurado de seis miembros será el que decida si Pablo Lyle es culpable o no de los cargos que enfrenta. En una breve audiencia frente a la jueza Marisa Tinkler Mendez, las partes dijeron que no prevén obstáculos antes de la fecha prevista. Sin embargo, el 8 de septiembre, habrá otra audiencia para evaluar el estado del caso.

“No preveo que usted vaya a tener que resolver temas que requieran mucha disputa entre ambas partes”, le dijo Bruce Lehr, abogado de Lyle, a la jueza Philip Reizenstein.

“Gran parte de las cosas ya han sido resueltas. No estamos en desacuerdo en las cosas pequeñas”, expresó, tras indicarle que existe evidencia y que lo que se discutirá es cómo se aplica la ley.

Minutos antes, el fiscal Shawn Abuhoff manifestó también que el estado ya está preparado para el inicio del juicio.

La confirmación de las partes tuvo lugar después de casi una decena de postergaciones del juicio desde que el proceso judicial empezó en abril de 2019.

El incidente vehicular fue cerca del aeropuerto de Miami y quedó captado en cámaras de seguridad. Sucedió a finales de marzo de 2019, cuando el cuñado de Lyle trasladaba al aeropuerto al actor, su esposa y dos hijos, y su automóvil se cruzó con el de Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años que posteriormente falleció en un hospital a causa de una lesión cerebral.

Pablo Lyle, quien le había dado a Hernández un puñetazo en la cara, ha dicho que actuó en defensa propia porque temía que el hombre lo atacara con un arma. Ese alegato, sin embargo, fue desechado por otro juez y por una corte de mayor jerarquía, que devolvió el caso al tribunal de Miami para que se fuera a juicio.