Exige justicia profesora suspendida

Martha Elba González solicita una audiencia con el gobernador Alfonso Durazo

La profesora Martha Elba González Pérez, ex subdirectora de la Secundaria General número 2 Cajeme, se manifestó nuevamente por fuera de Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con el gobernador Alfonso Durazo, y que resuelva la problemática que se registra en dicho plantel, y que violenta sus derechos laborales y sociales.

La denunciante, señaló que ya son cuatro meses de que solicitó dicha audiencia con el mandatario estatal, para exponerle la situación que impera en dicho plantel donde sufrió de acoso, hostigamiento, violencia y amenazas de parte de la directora Alma Delia Sanabria Yuriar, y a la fecha no ha tenido respuesta a su solicitud.

Expuso que durante el receso vacacional estuvo realizando algunas gestiones, y el pasado el día 11 y 12 de julio se le notificó vía correo electrónico por parte de la Secretaría de Gobernación que su denuncia se turnó a Contraloría del Estado.

Asimismo, el día 5 de agosto se turnó al Órgano de Control, y el día 16 presentó la ratificación y ampliación de dicha denuncia, donde se incluyen los nombres de funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura, subordinados, y de la representación sindical del SNTE, así como de la directora de la secundaria, Alma Delia Sanabria Yuriar.

“Todos ellos están denunciados por acciones u omisiones en perjuicio de mi persona, entonces estoy esperando que me informen el número de expediente al momento que yo cierro mi denuncia. Son 225 hojas, me llevó más de un mes trabajar con esta denuncia en donde al hacerlo me provocó dolor, tristeza, depresión, ansiedad, porque es volver a recordar todo lo que me han hecho”, expresó.

Mencionó que el pasado miércoles presentó seis recursos que se suman a los 26 que ya había metido, este jueves presentó otros seis, y el viernes otros cinco que corresponden a 18 solicitudes de información ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para que pida la información al Órgano de Control, ISTAI, la SEC, y otras instancias que la están violentando.

Fue el pasado 24 de mayo que la maestra fue suspendida de sus labores sin goce de sueldo, luego de denunciar que fue víctima de acoso, hostigamiento, violencia y amenazas por parte de la directora de la Secundaria General 2 Cajeme, Alma Delia Sanabria Yuriar y sus subordinados, y sigue luchado porque le regresen sus derechos y sea restituida a sus actividades docentes.