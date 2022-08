Exhortan a tramitar regularización de carros chuecos

Los propietarios de vehículos “chocolate” que aún no han tramitado su cita para iniciar el proceso de regularización deben estar tranquilos, ya que la página está caída, aseveró el dirigente de Odepafa Sonora, Gamaliel Cañedo Maciel, quien descartó la posibilidad de que se retomen los decomisos una vez que venza el plazo para el registro.

El presidente de la Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar dijo que esta semana gestionará una reunión con autoridades del gobierno del estado y de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce), para abordar este tema y exhortarlos a no asustar a la gente con posibles decomisos o multas.

Asimismo, pidió a los propietarios de carros chocolate estar tranquilos, y acudir a las oficinas de la organización para que se les ayude a sacar su cita o documentación para el registro oficial de su vehículo.

“La gente quiere hacer las cosas correctamente pero no es culpa de ellos, es culpa de la página, entonces, nosotros vamos a estar aquí para ayudar a las personas que no hayan podido hacer el trámite y que no les vayan a decomisar su vehículo o aplicar una multa, una vez que cierre el cierre este proceso el próximo 19 de septiembre”, dijo Cañedo Maciel.

El presidente de Odepafa Sonora aseguró que como organización continuarán protegiendo a los afiliados, y se reunirán con las autoridades del gobierno del estado y Cevce para llegar a una negociación, por lo que exhortó a los ciudadanos a estar tranquilos y quienes no hayan podido sacar la cita aún, buscarán la manera de que se legalice su carro.