Espera “El Gallo” una guerra ante Argi Cortés en el CUM

El sábado 3 de septiembre habrá en una gala de boxeo de cuatro campeonatos mundiales en Hermosillo

El campeón mundial Supermosca CMB, Juan Francisco “El Gallo” Estrada, dijo estar emocionado y, sobre todo, motivado por reaparecer en casa, exponiendo su título por cuarta ocasión, el sábado 3 de septiembre, en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo.

Estrada (42-3-0, 28 ko’s) se enfrentará a Argi Cortés (23-2-2, 10 ko’s) encabezando una multiestelar función que presentarán Zanfer, Matchroom y 2M Promotions, con transmisión en vivo a nivel nacional por Azteca 7, la Casa del Boxeo, así como a Latinoamérica por ESPN Knock Out, y por DAZN a nivel global, con el apoyo del Gobierno de Sonora.

Este miércoles se llevó a cabo la segunda conferencia de prensa de presentación del evento, luego de haberse dado a conocer un día antes en la Ciudad de México.

En la convivencia con medios de comunicación, “El Gallo” agradeció el apoyo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, por hacer posible que esta magna función se realice en Hermosillo, y reconoció el esfuerzo de las empresas copromotoras, Zanfer, Matchroom y 2M, por presentar en la capital de Sonora un evento de esta magnitud en el que, en total, se disputarán cuatro campeonatos del mundo.

“Estoy muy emocionado por esta función, donde por fin podremos subir al ring después de más de un año sin pelear. Espero a un rival difícil, sé que Argi Cortés llegará muy bien preparado, y tendrá en la esquina a un señor que se las sabe de todas, todas, con gran experiencia y logros como don Nacho Beristain, pero hemos hecho una gran preparación, a tope y que he disfrutado mucho, porque por primera vez en seis años, he hecho una concentración sin lesiones, y eso me tiene muy motivado”, dijo Estrada.

“El Gallo” está emocionado porque tiene en su posesión el récord de asistencia en el escenario sede de su pelea del sábado 3 de septiembre, el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, en la primera defensa que hizo de su título ante Dewayne Beamon en agosto de 2019, y espera que el primer sábado del mes patrio se pueda romper su propia marca.

“Espero que la afición nos acompañe el sábado 3. Mi pelea ante Cortés será una guerra, y el resto de la cartelera harán una función muy completa y emocionante, dos campeonatos del mundo más. Muy buenos prospectos, talento de casa con mis compañeros aquí presentes, Christian Olivo y Omar Salcido. Será un evento histórico que la gente no se puede perder, espero ver a toda mi gente en el CUM”, señaló el “Gallo”.

Rival “de cuidado”

Su entrenador, Alfredo Caballero, secundó a “El Gallo” en el sentido de que se espera una pelea sumamente complicada ante Cortés: “Además de que llegará con una excelente preparación, entrenando con don Nacho en la altura, es un boxeador de muy buena técnica y que sabe aprovechar los momentos de la pelea. Tiene gran talento, sabe pelear en corto y en largo y también es muy bueno a la defensiva, pero todo va en beneficio de la afición que verá una gran pelea”, aseguró Caballero.

El director de la Comisión de Deportes de Sonora, Erubiel Durazo, reiteró el apoyo del Gobierno de Sonora para este magno evento, pues proyectará al estado a nivel mundial.

“Será una gran plataforma tanto para Estrada, un boxeador consolidado, entre los mejores peleadores del mundo, libra por libra, como para el talento de casa, Olivo, Salcido y otros talentos más jóvenes de Sonora, como Rodolfo Carbajal e Iván Mercado, estamos muy contentos por recibir este evento y esperamos que sea una fiesta para los hermosillenses, y en general para los sonorenses, en el CUM el sábado 3 de septiembre”, opinó Durazo.

El presidente de la Comisión de Box de Sonora, Ricardo Monreal, reconoció a las empresas promotoras y al gobierno estatal por montar un espectáculo de primer nivel en Hermosillo, y aseguró que el “Gallo” Estrada subirá al ring en plenitud de facultades.

“Es un gusto recibir este tipo de eventos en Hermosillo, tener al ‘Gallo’ Estrada defendiendo su campeonato del mundo en casa, ante un rival de gran nivel como Argi Cortés, en una función donde se disputarán otros dos títulos del mundo; es un privilegio que la afición local no puede perderse. Hemos revisado a Estrada en sus aspectos físico y médico, y reitero que subirá al 100 por ciento sin problemas de lesiones ni molestias, veremos una gran pelea”, sentenció Monreal.

Los otros dos campeonatos mundiales en disputa en la función, serán el Pluma femenil AMB entre la mexicana Erika Cruz (14-1-0, 3 ko’s), que le dará la revancha a la peleadora ante quien se coronó, la canadiense Jelena Mrdjenovich (41-11-2, 19 ko’s), además del campeonato Minimosca FIB que está vacante, y que se lo disputarán el mexicano Héctor “Baby Bull” Flores (20-0-4, 10 ko’s) y el sudafricano Sivenathi Nontshinga (10-0-0, 9 ko’s).

En la conferencia también estuvieron presentes los peleadores de casa, Christian Olivo y Omar Salcido, quienes tomarán parte en la función del sábado 3 de septiembre en el CUM de Hermosillo. Olivo (19-0-1, 7 ko’s) se enfrentará a 8 rounds en peso Pluma al chihuahuense Carlos Vargas (15-0-0, 13 ko’s) en un duelo entre invictos, de poder a poder, y Salcido (15-0-0, 10 ko’s) chocará ante el regiomontano Erick Encinia (15-6-1, 6 ko’s) a 8 asaltos en peso Ligero.

También intervendrá talento joven sonorense, como los jóvenes prospectos Rodolfo “Soldado” Carbajal (8-1-0, 5 ko’s), de San Luis Río Colorado, que va ante Brayan “Galletita” Martínez (5-1-1, 4 ko’s), de Hermosillo, así como el nogalense Iván Mercado (5-0-1, 2 ko’s) que se medirá al mochiteco Ángel “Lomachango” Alvarado (6-0-0 5 ko’s), ambas peleas están programadas a seis rounds en peso Supermosca.

Los boletos están disponibles por Internet en la plataforma de Superboletos.com, con localidades de 250 pesos a dos mil 200 pesos más cargo por servicio.