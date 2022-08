Es tiempo de que le toque a la sierra afirma el gobernador Alfonso Durazo

Junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se atenderá a una de las regiones a las que nunca se le había puesto atención

Los municipios de la sierra de Sonora cuentan con gran potencial para el desarrollo en diferentes ámbitos, es por eso que, con la colaboración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se atenderá a una de las regiones del estado a las que nunca se le había puesto atención, resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En el marco de la reunión con autoridades de la sierra de Sonora y de Chihuahua, el mandatario estatal resaltó el trabajo que autoridades de los tres órdenes de gobierno están haciendo en la región, y destacó que en el estado 593 mil personas están siendo beneficiadas por programas sociales de carácter federal.

“Estamos en una reunión, presidente, con municipios de la sierra de Sonora, de Chihuahua… estos presidentes, estas presidentas municipales, representan al Sonora profundo, a los municipios nunca vistos, invariablemente abandonados. Para acá no solo no volteaba un presidente de la República, no volteaba un gobernador, no volteaba absolutamente nadie. Y los presidentes de la República, si alguna vez se asomaron por estos rumbos, habrán de haberlo hecho a 20 mil metros de altura”, indicó.

Durazo Montaño agradeció el apoyo que el presidente López Obrador ha brindado a Sonora, ya que en cada visita se concretan beneficios para la población y su bienestar.

“Bienvenido aquí, a nuestra tierra. Lo recibimos siempre con particular cariño, agradecimiento, compromiso, por su palabra cumplida, presidente. Porque cada compromiso que ha hecho con las y los sonorenses ha representado, invariablemente, una palabra cumplida”, señaló.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las y los presidentes municipales de la región de la sierra de Sonora y Chihuahua a coadyuvar con las autoridades federales y reconoció al gobernador Alfonso Durazo Montaño por su trabajo por las y los sonorenses.

“Vamos a continuar apoyando y necesitamos de la participación de todas las autoridades: presidentas, presidentes municipales, desde luego gobernadoras, gobernadores. Aquí en Sonora, como ustedes saben, tenemos un extraordinario gobernador, Alfonso Durazo, que es una gente con convicciones, con principios, honesto, un compañero. Y si sumamos esfuerzos y trabajamos para el pueblo, como él lo ha expresado, haciendo a un lado las banderillas partidistas, vamos a avanzar, vamos a entregar al pueblo buenas cuentas”, comentó.

El presidente López Obrador informó sobre la entrega de fertilizantes a productores de la región para impulsar la producción agrícola, comercial y de autoconsumo.

Carlos Torres Rosas, coordinador general de programas para el Bienestar, dio a conocer que en la región de la Sierra de Sonora y Chihuahua se están apoyando a 30 mil 672 personas, destacando una inversión para este año de 643 millones de pesos.

En esta región, añadió, nueve mil 305 familias han sido beneficiadas con becas para nivel básico, y para nivel medio superior se han beneficiado a dos mil 207 adolescentes, más 235 estudiantes universitarios.

Impulsará el Plan Sonora de Energías renovables

En Cajeme, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguraron una sucursal del Banco del Bienestar, institución que, afirmaron, permitirá que los apoyos del gobierno lleguen sin intermediarios, de forma directa, a cada uno de las y los ciudadanos beneficiados.

Ahí, el presidente de México anunció que impulsará el Plan Sonora de Energías renovables, con cinco campos de generación solar, la construcción de dos plantas regasificadoras, y dio a conocer, además, la rehabilitación de los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón, a través de la Secretaría de Marina (Semar).

Agregó que, ante los daños ocasionados por las lluvias de los últimos días, principalmente en Guaymas y Empalme, el Gobierno de México coadyuva con el Gobierno de Sonora para, primero, salvaguardar a la población y, después, reconstruir la infraestructura vial y carretera que haya resultado afectada.