Es “El Potro” Gutiérrez el técnico de Cruz Azul

Hacen oficial su nombramiento

Cruz Azul hizo oficial a su nuevo técnico: Raúl “Potro” Gutiérrez, en una publicación con la leyenda “Rendirse nunca ha sido una opción”.

Desde el sábado se informó que Gutiérrez se haría cargo del primer equipo tras el cese de Diego Aguirre, luego de la humillante goleada propinada por el América con el 7-0.

De hecho, La Máquina entrena desde el lunes en La Noria bajo las órdenes del “Potro” pero los celestes no habían hecho ninguna alusión oficial sobre este movimiento, pues Gutiérrez ya dirigía al conjunto cementero Sub 20, y ahora no dio más detalles.

Gutiérrez tiene en su palmarés un título mundial con la Selección Mexicana Sub 17 en 2011, además del oro en los Centroamericanos y del Caribe, y el Preolímpico de la Concacaf, en 2015.

“El Potro” viene de dirigir al Real España de Honduras, luego que su última aventura en México fue en 2020 cuando comandó al San José, en la Liga de Balompié Mexicano, y un año antes estuvo a cargo de los Potros UAEM del extinto Ascenso MX.

Gutiérrez terminaría el Apertura 2022 al frente de Cruz Azul y será apoyado por Óscar Pérez y Marco Antonio Sánchez Yacuta, siendo su debut este sábado cuando La Máquina reciba al Querétaro.