Es “El Checo” un ejemplo en la F1 tras superar varios obstáculos

La carrera de Sergio “El Checo” Pérez sirve de ejemplo hasta a los mismos pilotos de la Fórmula Uno.

Daniel Ricciardo, de McLaren, está por transitar una zona que “El Checo” ya caminó en 2020, pues todo apunta a que Ricciardo saldrá del equipo de Woking al finalizar 2022 al no estar en planes para la próxima campaña.

En 2020, Racing Point, la escudería hoy llamada Aston Martin, dejó a “El Checo” sin asiento al dárselo al alemán Sebastian Vettel y parecía que la carrera del mexicano en F1 llegaba a su fin, pero terminó firmando con Red Bull.

“Lo decía cuando tenía 27 años, ‘¡ah, me estoy haciendo mayor!’, en cierto modo, sí, me estoy haciendo mayor, pero creo que también conozco un poco más este deporte ahora, y sé que las cosas llevan su tiempo”, comentó Ricciardo al portal motorsport.com.

“También puedes ver las pequeñas cosas y cómo pueden cambiar como con (El Checo) Pérez, cuando su carrera parecía acabada, y ahora está potencialmente luchando por un campeonato del mundo. El deporte puede cambiar tan rápido”.

Da Red Bull proyección

“El Checo” arrancó su carrera en F1 en 2011 con Sauber, dos años después pasó a McLaren y en 2014 comenzó una larga estadía con Force India, que después fue Racing Point.

Ahora está en Red Bull, que tiene una proyección a nivel mundial.

“Conducir para una marca como Red Bull definitivamente ha aumentado mucho mi perfil (fuera de México y la F1)”, aseguró el piloto tapatío.

La Fórmula Uno regresa después de tres semanas de pausa vacacional para el Gran Premio de Bélgica del 26 al 28 de agosto.