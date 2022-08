A pesar de las críticas AMLO todavía tiene fuerza política para ganar elecciones

Otra visita más, la número 20, del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sonora, esperemos que, en la próxima, que será el mes de noviembre, venga a inaugurar algunos de los proyectos en marcha anunciados por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Sexenios anteriores los sonorenses esperaban con ansias las visitas presidenciales porque siempre dejaban algo positivo en algunos de los 72 municipios. López Obrador todavía no lo hace y sigue inaugurando obras que dejó pendiente Enrique Peña Nieto. AMLO se ha enfocado mucho a las tribus.

Casi en todas las visitas que realiza el presidente a Sonora se reúne con miembros de la tribu Yaqui y, en últimas fechas, ha volteado a ver a los Seris y a otras que viven en las diferentes regiones del estado. Qué bueno que lo haga, pero está descuidando a las clases populares que son su fuerte.

Los habitantes de los barrios y colonias de los municipios están ansiosos por ver a su candidato y presidente favorito. Estos ciudadanos defienden a morir a López Obrador y pobre de aquel que hable mal, se la verán con ellos. En las discusiones no hay quien les gane.

López Obrador es un líder natural que está punto de cumplir cuatro años como presidente de México y no ha perdido su popularidad, aunque sus adversarios digan todo lo contrario. A pesar su mal gobierno la mayoría del pueblo de México lo sigue adorando. Todo lo malo que se hable de él, son sus enemigos que todavía no se reponen de la derrota electoral que sufrieron.

El presidente vive tranquilo en el Palacio Nacional, como un rey, y los fines de semana visita a los estados del país…Sonora es el estado que más ha visitado, esto lo hace desde hace muchos años.

Es que López Obrador siempre ha sido candidato, duró 18 años buscando la presidencia de la república hasta que lo logro, esto nada más para usted amiga lectora, lector, se dé una idea de lo terco que es…Esto le ha dado muchos seguidores de todas las edades, más ahora que fundó el partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) y que dejó de ser la sombra de Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, desde que militaba en el PRI, luego en el PSUM, PRD y ahora como dueño de Morena, que no es un partido de izquierda, es un partido de López Obrador y lo hace como quiere.

Los enemigos políticos de López Obrador dicen que ha perdido popularidad, pero creo que tiene la suficiente como para que sus candidatos sigan ganando elecciones. En las próximas elecciones de Sonora (2024), el partido Morena tendrá que postular bueno candidatos, porque ahora no ganará con cualquiera, como en las dos elecciones anteriores. Ya no aparecerá López Obrador en las boletas electorales, pero seguirá siendo presidente de México…Me decía un amigo que podría reelegirse, pero no lo creo, aunque ya probó las mieles del poder y podría animarse.

López Obrador quería ser presidente de México y ya lo logró. Ahora podría buscar un liderazgo en los países de América Latina, porque está muy bien identificados con ellos…Pero no, lo veo muy cansado, y solo trabaja un rato en las mañeras y los fines de semanas en los estados del país, que le sirven para distraerse y “tirar” el estrés que le provoca el estar encerrado en Palacio Nacional. Andrés Manuel, ha logrado lo que nadie de sus antecesores, vivir en un palacio como un rey. Los otros se dieron vida de reyes, pero vivieron en la residencia presidencial de Los Pinos.

Incomunicados los municipios de Guaymas y Empalme a causa de las lluvias

Debido a las lluvias torrenciales que generó el monzón de Norteamérica, la crecida de arroyos y ríos derribó puentes en la Carretera Federal México 15 e interestatales, en Sonora, dejando incomunicados por tierra a más de 200 mil habitantes en los municipios de Guaymas y Empalme, en esta última comunidad tampoco hay energía eléctrica y la falta de caminos también afecta la región turística de San Carlos, en la última semana de vacaciones del verano.

De acuerdo con el reporte de la Unidad Estatal de Protección Civil hay mil 500 familias con daños en su vivienda tan solo en Empalme, donde están afectadas las colonias Pitic, Pesqueira, Ampliación, Ronie Camacho, Bella Vista, San José, Santa Clara y Arroyo San José, con más de seis mil 500 personas damnificadas.

Para evitar riesgo a la integridad física de sus habitantes, Protección Civil solicitó a la Comisión Federal de Electricidad dejar sin suministro de energía todas las colonias del oriente de empalme que son Bella Vista, Pitic, Rony Camacho y Pesqueira.

El puerto de Guaymas, que junto a Empalme y San Carlos forman una zona conurbada con más de 200 mil habitantes frente al Mar de Cortés, está incomunicado por vía terrestre, desde Hermosillo al norte y Ciudad Obregón al sur, porque en la entrada norte fue derribado por una crecida de agua el puente San Ramón, en el kilómetro 138 de la México 15, tramo Guaymas – Hermosillo, muy cerca de El Valiente; mientras que al sur, el bloqueo carretero por inundación es en el entronque del libramiento Guaymas-Cajeme, que conecta de Empalme hacia la carretera Internacional.

La región turística de San Carlos que registraba una ocupación hotelera cercana al 100 por ciento, también estaría incomunicada ya que la vía de acceso es la Carretera Federal México 15 donde actualmente están trabajando las autoridades para rehabilitar los puentes y la cinta asfáltica.

En Hermosillo y otros municipios, el DIF Sonora y los sistemas locales habilitaron centros de acopio para pedir a la población civil la donación de alimentos no perecederos, agua potable, enceres domésticos, medicamentos y ropa, para las familias damnificadas que han perdido parte de su patrimonio por la inundación.

El Ejército activó el Plan DN3 para asistir a la población civil y la Secretaría de Marina Armada ha realizado el rescate aéreo de familias atrapadas por el agua en helicópteros Black Hawks; hasta el momento sólo se reporta una víctima fatal, un joven que murió ahogado el sábado cuando su familia intentó cruzar un arroyo en una camioneta en el Cañón del Nacapule de San Carlos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

