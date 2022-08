Aunque seguirá lloviendo, los programas de bacheo continuarán en Hermosillo

Están pronosticadas lluvias para el resto de la semana en Hermosillo, por lo que hay que tener mucho cuidado, porque se abren las zanjas y aparecen los socavones en donde menos se los espera uno. Hay que manejar con cuidado y mucha precaución para evitar accidentes y pérdidas de vida. La lluvia de este martes, que, aunque estuvo muy nublado en forma generalizado, solo se registró en algunos sectores del municipio. Para este miércoles se espera más agua.

Aunque es preferible que llueva mucho a que no llueva, porque el agua es vida, esta en algunos sectores de la población causa estragos, principalmente en las colonias periféricas de la ciudad, en donde las viviendas están construidas con láminas de cartón, además las calles y avenidas se ponen intransitables al abrirse hoyancos. Esta situación de Hermosillo es una herencia de muchos años, que el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, está luchando por erradicarlos.

En administraciones anteriores a Hermosillo se le conoció como la ciudad de los baches. En este gobierno municipal se le ha “metido” muchas ganas a la exterminación de los baches y ay la llevan. Las recientes lluvias han frenado un poco los programas de bacheo, que, aunque no se han suspendido, hay días que no se puede bachear. Acabar con los baches de la ciudad capital de Sonora es un reto muy importante para el alcalde Astiazarán, por eso no quita el dedo del renglón.

Por lo pronto están pronosticadas lluvias para el resto de la semana en Hermosillo, por lo que hay que tomar las cosas con calma y prepararnos para recibir el agua que Dios nos manda del cielo. Hay que recordar que vivimos en un estado desértico y, en nuestra ciudad, casi nunca llueve, por eso, bienvenida las lluvias, más cuando esta llega de forma tranquila y sin los potentes rayos que extremasen las viviendas. Los niños les tienen mucho miedo a los rayos, pero más los perros.

Entrega Toño Astiazarán bono escolar para hijos e hijas de empleados municipales

“Nos da mucho gusto poderles corresponder con un granito de arena”, manifestó el Presidente Municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez al entregar bonos escolares destinados a 844 estudiantes, hijas e hijos del personal sindicalizado del Ayuntamiento de Hermosillo.

Acompañado por su esposa y presidenta de DIF Hermosillo, Patricia Ruibal, Toño Astiazarán dijo que el esfuerzo del Gobierno Municipal es muy valioso y contribuye a mejorar la economía de la familia en algo que es fundamental, la educación de sus hijas e hijos.

“Gracias por dar la cara por nosotros, gracias por hacerle frente a este reto tan grande que significa gobernar para una ciudad que está esperando mejores resultados de todos nosotros y no pudiéramos lograrlo sin el esfuerzo que le imprimen a diario ustedes y sus familias”, expresó.

Explicó que este bono escolar se entrega a personal de todas las áreas del Gobierno Municipal con motivo del inicio de cursos escolares de hijos e hijas y consiste en un total de un millón 266 mil pesos.

“Sabemos que no hay manera de que la ciudad cambie si no cambia el gobierno y para eso es fundamental que sepamos que lo más valioso que tenemos son ustedes, el recurso humano, que a diario da la cara por nosotros para buscar mejorar los servicios básicos, como es la seguridad, las calles, servicios públicos y otros más”, destacó el Presidente Municipal.

En Sonora también tuvimos violencia el pasado fin de semana

Para el Gobernador Alfonso Durazo Montaño los hechos violentos registrados el pasado fin semana en Rosarios Tesopaco, San Luis Río Colorado, Empalme y Hermosillo, entre otros municipios, no fueron tan importantes, como lo sucedido en otras entidades del país.

Es que, en Sonora, señor Gobernador, no queremos compararnos con otros estados en asuntos de violencia, pero tuvimos un fin de semana rojo, no hay que minimizarlos, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

