Registra Hermosillo aguacero muy poco visto en la capital de Sonora

Aguacero como muy pocos visto en Hermosillo se registró ayer martes en donde la lluvia fue generalizada y no quedó ningún rincón de nuestra capital sin recibir el beneficio del vital líquido. Tuve la suerte de que la fuerte lluvia me agarrara en la calle por cuestiones de negocio y la gocé en todo su esplendor, porque no podía desaprovechar el momento.

Nací, crecí y he vivido en nuestra ciudad toda la vida, por eso les comento esta situación, porque fue todo un espectáculo. Mucha agua divina que viene del cielo y sin truenos ni relámpagos. Ahora sí, muchos días de estos amigos.

Anduve en el centro de la ciudad, visité los fraccionamientos Villa Bonita y Las Granjas. Después, me trasladé a la colonia Olivares, a los fraccionamientos Las Quintas y Asturias Residencial. Todo esto lo hice en este día nublado y con lluvia como pocas en Hermosillo….

Por eso me siento bien, contento de tener la dicha, gracias a mi Dios, de disfrutar un día como este martes en Hermosillo. A lo mejor en otras partes son días lluviosos como cualquier otro, pero no en nuestra ciudad capital de Sonora …Es que en temporada de lluvia si uno no tiene nada que hacer en la calle se encierra en sus casas, en sus trabajados, o en sus empresas.

No salimos a disfrutar el agua de la lluvia que Dios nos manda del cielo. Nos preocupa mojarnos la ropa, ensuciarnos los zapatos, cuando no hay cosa más disfrutable que sentir el agua de la lluvia en el cuerpo, más en una ciudad como la nuestra que llueve poco, casi nada.

No importa que aparezcan más baches en los bulevares, calles y avenidas en Hermosillo, ya estamos acostumbrados a ellos, a lo que no estamos acostumbrados es a que llueva tan bonito como sucedió este martes, en donde las calles parecían ríos crecidos.

Los automovilistas a vuelta de rueda en sus carros, por supuesto disfrutando el espectáculo, poca gente en la calle gozando al caerle el agua en sus cuerpos, cuando deberíamos todos salir a las calles a mojarnos con el agua que Dios nos envía del cielo…En fin, fue una tarde lluviosa en Hermosillo como pocas…Qué lastima que usted no la disfrutó como yo, me acordé de mis días de infancia en el barrio de San Benito.

Se pronostican lluvias intensas para Sonora y Sinaloa este miércoles

Durante la madrugada del miércoles, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México y en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en regiones de Sinaloa y Sonora; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en áreas de Chihuahua, y fuertes (de 25 a 50 mm) en sitios de Baja California, Baja California Sur y Durango.

Un canal de baja presión extendido desde el occidente hasta el centro del país e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, en interacción con la Onda Tropical Número 20, que se desplazará sobre el sureste y gradualmente sobre el centro y sur del territorio nacional, propiciará lluvias muy fuertes zonas del Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit; fuertes en sitios de la Ciudad de México, Colima, Morelos y Puebla, e intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en el centro de la República Mexicana.

Mientras que, otro canal de baja presión sobre la Península de Yucatán, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias intensas en Chiapas, y muy fuertes en Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Se prevé el acercamiento de la Onda Tropical Número 21 a la Península de Yucatán, lo que reforzará el potencial de lluvia en dicha región. Además, se pronostican intervalos de chubascos en el noreste del país.

Las precipitaciones pronosticadas podrían acompañarse de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo. Debido a la saturación de los suelos, pueden provocar deslaves e incrementar los niveles de ríos y arroyos, por lo que podrían presentarse inundaciones en zonas bajas de Sinaloa y Sonora; por lo anterior, se recomienda atender las indicaciones de Protección Civil de cada entidad.

El PRI Sonora no cuenta con dirigente estatal; este miércoles llega un delegado nacional

Constitucionalmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tiene dirigente en Sonora, por lo que hay que esperar la llegada de un delegado especial que envíe el dirigente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas, que posiblemente llegue a Hermosillo este miércoles o, más tardar, el jueves…

Onésimo Aguilera Burrola e Iris Sánchez Chiu, presidente y secretaria general, respectivamente, dejaron de ser dirigentes por órdenes del Tribunal Estatal Electoral (TEE), por lo que tendrán que entregar las instalaciones del PRI a quién determine la dirigencia nacional. Se espera que el CEN del PRI convoque a nuevas elecciones en los próximos días.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson