Primero le pedimos a Dios que llueva, después le rogamos que deje de llover. ¿Entonces?

Primero le pedimos a Dios que llueva y después le rogamos que deje de llover, por tantos desastres que provocan las lluvias en una ciudad como Hermosillo que no está diseñada para recibir tanta agua…

Los torrenciales aguaceros que se han registrado en nuestra ciudad capital de Sonora han dejado muertes y daños materiales en viviendas y en empresas. Este lunes decía una señora “ya me tiene harta tanta agua de lluvias”, porque ella trabaja en la vía pública y le afectan los días lluviosos. Y, tiene razón. En lo general el agua es vida y más en un estado desértico como Sonora. Debemos darle gracias a Dios por tanta agua que nos ha enviado este verano.

Muchos sectores de la comunidad no pueden realizar sus tareas laborales a causa de la lluvia, pero hay otros que se benefician, como el ganadero y el agrícola. Los comerciantes, a pesar de que estas fechas son buenas para ellos, se quejan porque la lluvia aleja a los clientes, ya que la mayoría de sus compradores son los que llegan a bordo de los camiones urbanos…

La gente de Hermosillo no sale de sus casas cuando está lloviendo, ni en carro, menos a pie. Prefieren disfrutar los días mirando por la ventana la lluvia con una taza de café calientito en sus manos. Los que tienen que trabajar lo hacen, tienen que cumplir con sus obligaciones y porque no les queda de otra.

Es bonito ver llover, más cuando sabemos que la lluvia traerá beneficios a las ciudades y pueblos de nuestro Sonora querido, porque nos asegura el futuro al tener agua para beber y asegurar nuestras cosechas futuras. También beneficia a los ganaderos que no invierten en pastura para sus animales, solo se requiere tirar semilla y el agua de la lluvia hacer el resto. En muchas ocasiones no hay necesidad de invertir en semilla y el pasto se da de manera natural. En estos días verdean los campos, que hasta se enferman del estómago los animales por tanto que comen. En Pocas Palabras, son años buenos para Sonora, ya que la agricultura y la ganadería son nuestros pilares.

En las ciudades y pueblos debemos hacer lo posible por detener el agua de la lluvia en presas y represos, para evitar que el líquido descargue en el mar o se pierdan en su trayectoria. Siempre, por donde pase el agua deja beneficios, por lo que hay que alegrarnos por tanta lluvia que hemos recibido…

El mes de julio fue muy llovedor y esperemos que agosto y septiembre sean igual, o más llovedores…Luego vienen las equipatas, que son las lluvias de inverno…Lo que, si le digo que en Hermosillo hay mucho dinero, porque el pasado fin de semana los comercios del centro de la ciudad y los grandes almadenes franquicias se la pasaron llenos de personas.

Debe de haber muchas familias millonarias en los municipios del río de Sonora

Los habitantes de los municipios del río de Sonora, que fueron afectados por los derrames de sustancias tóxicas de la mina de Cananea, deben de estar millonarios, porque según los discursos de los gobernantes, llevan ocho años recibiendo apoyos federales y estatales.

El Gobernador Alfonso Durazo Montaño, también anunció varios apoyos… Sin embargo, esos apoyos económicos y de otros, todavía no los han visto los vecinos de estos ocho pueblos…Hace falta que los apoyos se los entreguen en las manos a los residentes y no a presuntos representantes de estos. Las ayudas a los municipios son unos y, los apoyos a los pobladores deben de ser otros… No confundir…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

