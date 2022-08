Los grandes almacenes de ropa, calzado y útiles escolares se vieron llenos de personas

Los grandes almacenes de ropa y útiles escolares se vieron llenos de personas el pasado fin de semana, con el fin de comprar uniformes, ropa y calzado, así como cuadernos, lápices, plumas y borradores, entre otros utensilios para el próximo inicio de clases. Los padres de familia quisieron aprovechar las supuestas ofertas de los comerciantes, cuando todos sabemos que es mercancía que les quedó el año pasado o años anteriores…Qué bien que le den a bajo precio para que las personas de todas las clases sociales aprovechen. Lo bueno que había mucha mercancía todavía.

A como pasan los días irán aumentando los compradores y escaseando más los productos, ya que las clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria inician el próximo 29 de agosto y, como el Gobierno del Estado todavía no tendrá listos los uniformes escolares que regalará a todos los estudiantes de educación básica, los papás tendrán que comprarlos.

Afortunadamente el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, aclaró que los uniformes no tendrán ningún cambio, como se venía manejando por los mismos funcionarios de la secretaría de Educación y Cultura.

Decían que estos llevarían un pequeño cambio que los identificaría con los colores de Morena, afortunadamente el mandatario aclaró. Esto no quiere decir que haya estado ajeno a estos cambios en los uniformes, lo que pasa es que rompería con una tradición de muchos años, además, estaría politizando la educación básica.

Alguien paró orejas y le dijo a Durazo, “oiga gobernador, la está regando”. Qué bueno que se dio reversa, ya que todos los uniformes estarán listos hasta el próximo mes de enero del 2023, cuando los estudiantes regresen de vacaciones.

Los comercios locales ya empezaron a vender uniformes, que incluyen zapatos, por supuesto, para iniciar el año escolar, mientras llegan los del gobierno, repito, que son regalados. Estos ya deberían de estar en camino, independientemente de las medidas de las niñas y niños…Es que los niños del sur del país son más chiquitos (bajos de estatura), por lo que no se pueden a completar por edades…Muchos uniformes lo hacen aquí tomándoles las medidas a los pequeños y así no hay error…Lo bueno que ya hay uniformes en el comercio local, para que los padres de familias que tengan dinero puedan comprarlos.

Por lo demás, en donde el Estado quería politizar los uniformes escolares, colocándoles una franja con los colores del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) solo fue una “jalada” de lambiscones que querían quedar bien con el gobernador Durazo. Hasta aquí la dejamos…Por eso es importante que exista un órgano de comunicación en el gobierno que le cubra las espaldas al mandatario. Tuvo que desmentir Alfonso Durazo en una de sus conferencias de prensa cuando ya todo mundo sabía de los cambios de colores en los uniformes.

Qué bonito ha llovido en los últimos días; julio fue un mes muy llovedor

Qué bonito ha llovido en los últimos días en Hermosillo, de hecho, el mes de julio fue muy llovedor y los pronósticos indican que agosto será más…Esto es bueno para la población en general, pero más para los ganaderos y agricultores de Sonora, que se la llevan con una sonrisa de “oreja a oreja”. Definitivamente el agua es vida y no podríamos sobrevivir sin ella, por lo tanto, hay que cuidarla y nos desperdiciarla. Desafortunadamente existen personas irresponsables que tiran el vital líquido lavando los autos a manguerazos, en lugar de hacerlos con un balde y poca agua.

Volviendo al tema, ha llovido muy bonito y a todas horas del día; de noche, por la tarde, tarde-noche y por la mañana. El agua ha corrido por las calles de Hermosillo como hace muchos años no se veía. Esto quiero decir que Dios nos quiere, porque no nos abandona en estos tiempos de sequía en muchas regiones del país. Sonora es un Estado seco y, más que seco, reseco, sin embargo, el mes de julio fue muy llovedor, llenándose los mantos acuíferos y captando aguas las presas…Los pronósticos de lluvias son buenos para agosto y septiembre.

Se espera un buen año para Sonora. ¿Un buen año para quién?, me pregunto. Los trabajadores y empleados siguen trabajando más y ganando lo mismo, o menos, mientras que los comerciantes cada día incrementan los precios a los productos y servicios básicos. El día que no se incrementen los precios a los productos de primera necesidad, ese día podemos hablar de una economía sana. Que bajen de precio ya sería mucho pedir. Pero ya vendrán buenos gobiernos que beneficien la economía familiar de verdad, no como el gobierno de la Cuatro T, que es come solo, como sus antecesores.

Hallan a padre e hijo arrastrado por agua de arroyo

En un operativo de los cuerpos de emergencia para localizar a un niño de 4 años de edad, así como a un adulto de 45, se informó que fueron encontrados sin vida. Cerca de las 12:16 horas de este domingo, la Coordinación Estatal de Protección Civil comunicó el lamentable hallazgo.

Elementos de Bomberos de Hermosillo, en coordinación con Protección Civil Hermosillo y Sonora, localizaron los cuerpos del adulto y el menor de edad sin vida, luego de un operativo en el que fue utilizada una lancha menor, informaron en forma oficial. El hecho se registró la mañana de este domingo, cuando los cuerpos de emergencia recibieron el reporte de una familia arrastrada por un arroyo al circular en su vehículo camino hacia El Realito.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó cerca de las 09:00 horas que se ubicó el vehículo que fue arrastrado, donde se hizo el rescate de una mujer con vida… Tras montar el operativo por Policía Municipal, Cruz Roja, así como Bomberos de Hermosillo, se localizó la camioneta en la que tripulaba la familia, la cual estaba cubierta por agua.

La unidad se localizó a 700 metros de donde ocurrió el hecho, sin embargo, el menor y el adulto no estaban dentro, por lo que se inició con la búsqueda por la zona a través de drones, cuatrimotos, lanchas y a pie y, tres horas después se comunicó el lamentable desenlace.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar arroyos y calles inundadas por las lluvias, ya que las corrientes de agua en estos momentos están fuertes como para arrastrar vehículos y personas.

Especialmente hay que evitar cruces naturales del agua, como lo son riachuelos y arroyos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

