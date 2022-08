Han disminuido los enfrentamientos a balazos entre bandas del crimen organizado

Los enfrentamientos a balazos entre miembros de bandas delictivas se han calmado en los municipios como Cajeme, Guaymas, Empalme, Nogales y la región conocida como del Tercer Mundo, en donde se localizan Caborca, Pitiquito, Altar y El Sásabe.

No sé si fue por el período vacacional de la burocracia, o porque de verdad ya cambiaron de lugar los centros de operación de la delincuencia organizada. Ojalá sea así, porque este martes encontraron en un panteón de Caborca algunos cuerpos semienterrados. Anoche todavía no se tenía información completa.

A lo mejor los cabecillas de estos grupos criminales lo pensaron bien, después de que el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, declaró que había solicitados más elementos federales a la fiscalía general. Sin embargo, los jefes de las bandas “no se asustan con el petate del muerto”.

Podría ser que se puso difícil la situación por tanta vigilancia policiaca que se ha incrementado en la línea fronteriza, en el lado estadounidense y en el mexicano. Cada día es mayor la presencia de agentes federales de diferentes dependencias en el lado americano.

El principal negocio de los grupos criminales es cruzar drogas de todo tipo de México a los Estados Unidos y, de allá para acá, armas de todo calibre, desde pistolas 22 hasta metralletas como la AK-47 conocida como “cuerno de chivo” y las R-15, entre otras. Estas armas son muy efectivas para los negocios ilícitos, pero me platican que ya existen otras más sofisticadas de igual efectividad. Personas que viajaron a sus pueblos de origen me platicaron que existe una aparente calma, principalmente en Altar, Pitiquito y Caborca…También en la región de El Sásabe y sus alrededores.

Qué bueno, ojalá pronto vuelva la calma a Sonora, ya que, si no, el Gobierno estatal se verá en la necesidad de colocar garitas para revisión a todos los vehículos que entren al estado. Existe otro problema, Sonora dejó de ser un estado de paso de droga a la Unión Americana, ahora también es un estado productor en donde se fabrican diferente tipo de estupefacientes y se siembra mariguana y amapola. Antes pasaban los grandes cargamentos por los municipios y ni se daba cuenta la gente…Ahora ya se detienen y descargan producto y de aquí cruzan la línea.

En los últimos años se han detectados laboratorios que fabrican diferentes tipos de droga, en donde laboran personas de aquí, de Sonora. Esto ha permitido que cada día exista más producto entre la población en general. Esta droga llega a todos los sectores de las comunidades, principalmente a los jóvenes, que desde temprana edad se hacen adictos, convirtiéndose en una piltrafa humana…A otros les gusta el negocio y no se inclinan a los vicios, dedicándose a distribuirla entre la sociedad sonorense. Ahorita la droga se utiliza en todos los sectores.

Muchas personas creen que solo las personas de escasos recursos económicos le entran al negocio de la droga, pero no es así. Las que compran el producto es la que tienen dinero, un muchacho pobre no cuentan con recursos para adquirirla, pero ya vicioso, es capaz de todo para comprarla. Es cuando empiezan a delinquir…A los jóvenes ricos que envician sus padres los internan en clínicas de rehabilitación; los que no tienen dinero cada día se hunden más y son aprovechados por los grupos delictivos para que se sumen a sus filas y así tener dinero y comprarla.

Ojalá (quiera Dios), que la situación cambie en Sonora, que las promesas del Gobernador Durazo Montaño, de traer inversión extranjera y nacional resulte como lo pensó, para que haya empleos bien remunerados…Actualmente hay mucho desempleo para personas preparadas y egresadas de las universidades…También es necesarios que los trabajadores ganen más. Esta tarea es de los líderes de sindicatos. En México los patrones hacen como si les pagaran a sus trabajadores y, los trabajadores hacen como que trabajan. Por México no sale del hoyo en que se encuentra.

Podría haber cambios de funcionarios en septiembre: Alfonso Durazo

El Gobernador Alfonso Durazo Montaño, señaló que si hay cosas que se pueden mejorar en la administración, se deben intentar, y eso incluye cambios de funcionarios, porque primero es el compromiso con la gente por encima de las cortesías personales. A diez meses de la administración, el mandatario manifestó estar satisfecho con el desempeño de su equipo de trabajo, y será al final del primer año de gobierno, en septiembre próximo, que hará una evaluación para determinar si hace cambios en algunas áreas.

“Cuando se cumple una etapa se hace una evaluación. Yo estoy satisfecho con el desempeño de mi equipo, no significa que esto no sea mejorable, y en la medida que podamos mejorar el desempeño de algunas áreas lo vamos a hacer porque, él no intentarlo significa no cumplir con el compromiso que tenemos con la gente, y lo primero es el compromiso con la gente por encima de las eventuales cortesías personales que merezcamos cada uno de nosotros”, expresó al ser cuestionado sobre posibles movimientos en el Gabinete.

Por otra parte, respecto a la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador en este mes de agosto, esta podría realizarse entre los días 19,20 y 21…“El objetivo prioritario es una evaluación sobre los avances de los planes de justica de los Yaqui, Seris, Mayos, Guarijíos y, Cananea que están en curso”, señaló…Hasta aquí los comentarios de hoy, porque los apagones de la CFE me han borrado la columna dos veces…Regreso mañana, con el favor de Dios. Ah, este miércoles es Día de las Lidias.

